Фантастическая возможность. Защитник дал совет украинкам, находящимся за границей

Что сказал защитник

Павел сообщил, что он знает, что во время войны из Украины выехало несколько миллионов женщин, это хорошо они в безопасности.

"Дорогие украинцы и украинки, которые уехали в Европу. Давайте договоримся так, что вы там не на отдыхе, не в бегах, вы там на тренинге. Смотрите, как там все устроено. Когда вернетесь обратно - будете применять все эти практики", - рассказал на видео воин.

Украинский военный считает, что уехавшим людям нужно:

Перенять положительные практики, чтобы применить их у нас: гражданские, бизнес, культурные

Выучить/улучшить иностранные языки

Узнать об их культуре

Рассказать им об украинской культуре и истории

Пригласить как можно больше людей в Украину: как гостей, как туристов, как бизнес-партнеров.

"Новые знания миллионов людей сделают нашу нацию еще богаче, а наш кругозор еще шире. Фантастическая возможность, потом нас научите новому!" - резюмировал боец.

Что известно о бойце

Павел Вышебаба родился в Краматорске. Он окончил факультет журналистики Мариупольского государственного университета. Во время учебы работал в местной газете "Приазовский рабочий".

Украинцам он известен, как глава общественной организации Единая Планета, объединяющей зоозащитные, веганские и экологические инициативы.

После окончания университета в 2012 году Вышебаба переехал в Киев, два года спустя стал активным участником Революции Достоинства, работал в Штабе национального сопротивления. У него есть жена и маленькая дочка. Сейчас он защищает Украину на Донбассе.