Фантастична можливість. Захисник дав пораду українкам, які перебувають за кордоном

Що сказав захисник

Павло повідомив, що він знає, що під час війни з України виїхало кілька мільйонів жінок, це добре вони в безпеці.

"Дорогі українці і українки, які виїхали в Європу. Давайте домовимося так, що ви там не на відпочинку, не в бігах, ви там на тренінгу. Дивіться, як там все влаштовано. Коли повернетеся - будете застосовувати всі ці практики", - розповів на відео воїн.

Український військовий вважає, що людям, які виїхали, потрібно:

Перейняти позитивні практики, щоб застосувати їх у нас: громадянські, бізнес, культурні

Вивчити/поліпшити іноземні мови

Дізнатися про їхню культуру

Розповісти їм про українську культуру та історію

Запросити якомога більше людей в Україну: як гостей, як туристів, як бізнес-партнерів.

"Нові знання мільйонів людей зроблять нашу націю ще багатшою, а наш кругозір ще ширшим. Фантастична можливість, потім нас навчіть новому!" - резюмував боєць.

Що відомо про бійця

Павло Вишебаба народився в Краматорську. Він закінчив факультет журналістики Маріупольського державного університету. Під час навчання працював у місцевій газеті "Приазовський робітник".

Українцям він відомий, як голова громадської організації Єдина Планета, що об'єднує зоозахисні, веганські та екологічні ініціативи.

Після закінчення університету у 2012 році Вишебаба переїхав до Києва, два роки по тому став активним учасником Революції Гідності, працював у Штабі національного опору. У нього є дружина і маленька дочка. Зараз він захищає Україну на Донбасі.