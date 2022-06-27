Фантастическая возможность. Защитник дал совет украинкам, находящимся за границей

Украинский защитник Павел Вышебаба, который известен своей проникновенной поэзией, рассказал, как должны себя вести женщины, бежавшие от войны заграницу.

Об этом он поведална видео, опубликованном на Facebook.

Что сказал защитник

Павел сообщил, что он знает, что во время войны из Украины выехало несколько миллионов женщин, это хорошо они в безопасности.

"Дорогие украинцы и украинки, которые уехали в Европу. Давайте договоримся так, что вы там не на отдыхе, не в бегах, вы там на тренинге. Смотрите, как там все устроено. Когда вернетесь обратно - будете применять все эти практики", - рассказал на видео воин.

Украинский военный считает, что уехавшим людям нужно:

Перенять положительные практики, чтобы применить их у нас: гражданские, бизнес, культурные

Выучить/улучшить иностранные языки

Узнать об их культуре

Рассказать им об украинской культуре и истории

Пригласить как можно больше людей в Украину: как гостей, как туристов, как бизнес-партнеров.

"Новые знания миллионов людей сделают нашу нацию еще богаче, а наш кругозор еще шире. Фантастическая возможность, потом нас научите новому!" - резюмировал боец.

Что известно о бойце

Павел Вышебаба родился в Краматорске. Он окончил факультет журналистики Мариупольского государственного университета. Во время учебы работал в местной газете "Приазовский рабочий".

Украинцам он известен, как глава общественной организации Единая Планета, объединяющей зоозащитные, веганские и экологические инициативы.

После окончания университета в 2012 году Вышебаба переехал в Киев, два года спустя стал активным участником Революции Достоинства, работал в Штабе национального сопротивления. У него есть жена и маленькая дочка. Сейчас он защищает Украину на Донбассе.