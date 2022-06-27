Фантастична можливість. Захисник дав пораду українкам, які перебувають за кордоном

Український захисник Павло Вишебаба, який відомий своєю проникливою поезією, розповів, як повинні поводитися жінки, які втекли від війни закордон.

Про це він повідав на відео, опублікованому на Facebook.

Що сказав захисник

Павло повідомив, що він знає, що під час війни з України виїхало кілька мільйонів жінок, це добре вони в безпеці.

"Дорогі українці і українки, які виїхали в Європу. Давайте домовимося так, що ви там не на відпочинку, не в бігах, ви там на тренінгу. Дивіться, як там все влаштовано. Коли повернетеся - будете застосовувати всі ці практики", - розповів на відео воїн.

Український військовий вважає, що людям, які виїхали, потрібно:

Перейняти позитивні практики, щоб застосувати їх у нас: громадянські, бізнес, культурні

Вивчити/поліпшити іноземні мови

Дізнатися про їхню культуру

Розповісти їм про українську культуру та історію

Запросити якомога більше людей в Україну: як гостей, як туристів, як бізнес-партнерів.

"Нові знання мільйонів людей зроблять нашу націю ще багатшою, а наш кругозір ще ширшим. Фантастична можливість, потім нас навчіть новому!" - резюмував боєць.

Що відомо про бійця

Павло Вишебаба народився в Краматорську. Він закінчив факультет журналістики Маріупольського державного університету. Під час навчання працював у місцевій газеті "Приазовський робітник".

Українцям він відомий, як голова громадської організації Єдина Планета, що об'єднує зоозахисні, веганські та екологічні ініціативи.

Після закінчення університету у 2012 році Вишебаба переїхав до Києва, два роки по тому став активним учасником Революції Гідності, працював у Штабі національного опору. У нього є дружина і маленька дочка. Зараз він захищає Україну на Донбасі.