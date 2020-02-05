Фанаты заподозрили самое страшное: что известно о состоянии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк проходила лечение в одной из Московских частных клиник после удаления опухоли. Как сообщали российские СМИ, во время реабилитации ее возили на различные процедуры, а также на групповое посещение бассейна.

Однако в январе актриса внезапно исчезла из клиники. Об этом рассказал персонал реабилитационного центра. Куда перевезли актрису до сих пор неизвестно. Родные Заворотнюк хранят молчание и на вопросы прессы не отвечают. Кроме того, они перестали публиковать информацию об артистке на страницах в социальных сетях. Последняя запись, которая появилась в аккаунте Заворотнюк, а также в аккаунте ее группы поддержки в Instagram, была датирована 31 декабря.

Фанаты уже не шутку обеспокоились, так как близкие актрисы, которые сразу писали опровержения по поводу слухов, перестали реагировать на все публикации, которые появляются в интернете. Поклонники актрисы уверены, что случилось, что-то совсем серьезное, раз родные Заворотнюк совершенно не реагируют на скандалы в прессе.

Также настораживает информация о состоянии Анастасии Заворотнюк, которой поделился продюсер Сергей Соседов. Он сообщил, что по его данным, актриса в тяжелом состоянии, но надежда еще есть. На эту информацию родные артистки также не отреагировали.

Кроме того, хранит полное молчание и старшая дочь Заворотнюк Анна. Ранее девушка публиковала свои фотографии в социальных сетях, но за последние два месяца и от нее нет никаких вестей.

Фанаты актрисы боятся предположить, что случилось самое худее и Заворотнюк находится в при смерти.