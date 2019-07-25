Фанат Путина показал, как Россия довела Крым до коллапса (фото)

Жители Коктебеля страдают от мусорного и транспортного коллапса
Оккупированный Крым довели до нового коллапса - жители курортного города Коктебель столкнулись с мусорной проблемой. Но это не единственная головная боль поселка. Об этом сообщил блогер Александр Горный, который также является сторонником Путина, на своей странице в Facebook.
По словам Горного, в Коктебеле также наблюдается транспортный коллапс из-за того, что местные "власти" решили в разгар сезона поменять асфальт и бордюры. Это стало причиной огромной пробки, которая тянется на несколько километров.
Блогер также опубликовал несколько фотографий, которые хорошо иллюстрируют происходящее в Коктебеле.
Коллапс в Крыму (фото: facebook.com/Александр Горный)
Пользователи сети также прокомментировали пост Горного.
Напомним, что крымчанин показал пустые пляжи курортного города Судак, который раньше пользовался большой популярностью среди отдыхающих.
Ранее сообщалось о том, что в Крыму на пляжи Евпатории выпал снег, который также сопровождался сильными ливнями.