Фанат Путина показал, как Россия довела Крым до коллапса (фото)

Оккупированный Крым довели до нового коллапса - жители курортного города Коктебель столкнулись с мусорной проблемой. Но это не единственная головная боль поселка. Об этом сообщил блогер Александр Горный, который также является сторонником Путина, на своей странице в Facebook.

По словам Горного, в Коктебеле также наблюдается транспортный коллапс из-за того, что местные "власти" решили в разгар сезона поменять асфальт и бордюры. Это стало причиной огромной пробки, которая тянется на несколько километров.

Блогер также опубликовал несколько фотографий, которые хорошо иллюстрируют происходящее в Коктебеле.

Коллапс в Крыму (фото: facebook.com/Александр Горный)

Пользователи сети также прокомментировали пост Горного.

Блин, в чем подвох? ЕР за 5 лет почти половину всех дорог Крыма построила? А где они?

Это они Тавриду считают в обе стороны;

Вы что не видите, как члены ЕР, каждое утро дружненько, большими рядами, выходят на строительство наших дорог. Все они замаскированы под трудовых мигрантов;

Когда я ехал по Крыму от Симферополя до Феодосии и в Коктебель, а из него в Керчь, то баннеры через два-три километра красовались едросней, что типа они построили керченский мост, они строят Тавриду, они построили аэропорт, ну не партия, а прям строительная компания!

Напомним, что крымчанин показал пустые пляжи курортного города Судак, который раньше пользовался большой популярностью среди отдыхающих.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму на пляжи Евпатории выпал снег, который также сопровождался сильными ливнями.