Фанат Путіна показав, як Росія довела Крим до колапсу (фото)

Окупований Крим довели до нового колапсу - жителі курортного міста Коктебель зіткнулися із сміттєвою проблемою. Але це не єдина головна біль селища. Про це повідомив блогер Олександр Гірський, який також є прихильником Путіна, на своїй сторінці в Facebook.

За словами Гірського, в Коктебелі також спостерігається транспортний колапс із-за того, що місцева "влада" вирішили в розпал сезону поміняти асфальт і бордюри. Це стало причиною величезної пробки, яка тягнеться на кілька кілометрів.

Блогер опублікував кілька фотографій, які добре ілюструють події в Коктебелі.

Колапс в Криму (фото: facebook.com/Александр Гірський)

Користувачі мережі також прокоментували пост Гірничого.

Блін, у чому підступ? ЕР за 5 років майже половину всіх доріг Криму побудувала? А де вони?

Це вони Тавриду вважають в обидві сторони;

Ви що не бачите, як члени ЕР, щоранку дружненько, великими рядами, виходять на будівництво наших доріг. Всі вони замасковані під трудових мігрантів;

Коли я їхав з Криму від Сімферополя до Феодосії і в Коктебель, а з нього в Керч, то банери через два-три кілометри красувалися едроснею, що типу вони побудували керченський міст, вони будують Тавриду, вони побудували аеропорт, ну не партія, а прям будівельна компанія!

Нагадаємо, що кримчанин показав порожні пляжі курортного міста Судак, яке раніше користувався великою популярністю серед відпочиваючих.

Раніше повідомлялося про те, що в Криму на пляжі Євпаторії випав сніг, який також супроводжувався сильними зливами.