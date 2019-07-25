Фанат Путіна показав, як Росія довела Крим до колапсу (фото)

Жителі Коктебеля страждають від сміттєвого і транспортного колапсу
Окупований Крим довели до нового колапсу - жителі курортного міста Коктебель зіткнулися із сміттєвою проблемою. Але це не єдина головна біль селища. Про це повідомив блогер Олександр Гірський, який також є прихильником Путіна, на своїй сторінці в Facebook.
За словами Гірського, в Коктебелі також спостерігається транспортний колапс із-за того, що місцева "влада" вирішили в розпал сезону поміняти асфальт і бордюри. Це стало причиною величезної пробки, яка тягнеться на кілька кілометрів.
Блогер опублікував кілька фотографій, які добре ілюструють події в Коктебелі.
Колапс в Криму (фото: facebook.com/Александр Гірський)
Користувачі мережі також прокоментували пост Гірничого.
Нагадаємо, що кримчанин показав порожні пляжі курортного міста Судак, яке раніше користувався великою популярністю серед відпочиваючих.
Раніше повідомлялося про те, що в Криму на пляжі Євпаторії випав сніг, який також супроводжувався сильними зливами.