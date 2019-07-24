Крымчанин показал пустые пляжи известного курортного города (фото)

Пляжи Крыма (фото: facebook.com/sandrokiriak1)

Житель Крыма продемонстрировал количество отдыхающих в Судаке

В сети появились новые фотографии "толп отдыхающих" в оккупированном Крыму. Снимки курортного города Судак, который раньше пользовался большой популярностью среди туристов, опубликовал местный житель Сандро Кириак на своей странице в Facebook.

Он показал виды западной части побережья курортного города. На фото можно заметить, что ранее популярный город Судак не сильно наполнен туристами. На пляжах люди есть, но их не так много, как было до 2014 года.

Пляжи Крыма (фото: facebook.com/sandrokiriak1)

В сети прокомментировали, что мол еще целый август впереди.

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Крыму показали опустевшие пляжи некогда популярных курортных городов.

Ранее сообщалось о том, что посольство Российской Федерации в Великобритании признало Крым украинским. На карте, которую опубликовали в официальном Twitter-аккаунте посольства РФ, полуостров изображен как территория Украины.

Мы также писали о том, что в Крыму оккупанты признали провал новой трассы "Таврида", которую местные жители называют "трассой смерти" из-за многочисленных аварий.

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