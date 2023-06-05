Фанат Путіна і українофоб. Шокуючі деталі про охоронця, який не відкрив укриття в Києві

Охоронець поліклініки у Деснянському районі Києва, який не відкрив укриття під час ракетного удару Росії по столиці 1 червня, виявився затятим прихильником ідей так званого "руского міра".

Про те, що Вадим Мошкін пропагував комунізм і заперечував існування України, у коментарі РБК-Україна повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Що відомо про погляди Мошкіна

У лютому поточного року прокуратура отримала інформацію щодо діяльності осередку, розташованого в Деснянському районі міста, який підтримує ідею приєднання України до Російської Федерації, аргументуючи це відновленням УРСР і СРСР.

Крім того, члени цього осередку вважають проголошення незалежності України незаконним і тому систематично відмовлялися сплачувати за комунальні послуги.

Цікаво, що координатором цього осередку є дружина того самого Мошкіна.

Підтвердження проросійських поглядів охоронця та його виправдання російського вторгнення були отримані правоохоронцями від опитаних свідків з числа місцевих жителів.

Зауважимо, що дії цього охоронця та його дружини документувалися протягом шести місяців.

"Деснянська окружна прокуратура, спільно зі слідчими районного управління поліції, планували на початку червня провести обшуки в рамках даного кримінального провадження. Однак, події, які відбулись 1 червня, змусили невідкладно виходити на обшук за адресою проживання охоронця", - розповіла Максимець.

"На даний час прокурором підписано письмове повідомлення про підозру охоронцю та його дружині у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної символіки за попередньою змовою групою осіб)", - додала вона.

Прокурори вручать підозру Мошкіну прямо у СІЗО, де він зараз перебуває.

Який вирок отримав охоронець раніше

Нагадаємо, що третього червня відбулося судове засідання, де обирався запобіжний захід Мошкіну.

Під час засідання чоловік, якого мешканці Деснянського району неодноразово заскочували за розпиттям алкогольних напоїв, виправдовував свій вчинок тим, що під час ракетної атаки "сам постраждав". Саме тому, сказав чоловік, він і не встиг відчинити двері укриття.

"Мене збило вибуховою хвилею, покоцало добряче склом", - сказав він судді.

Зауважимо, що слова виправдання Мошкіна, через недбалість якого загинули дві жінки та дитина, не справили враження на суддів: охоронця поліклініки відправили під варту на два місяці без права на заставу.