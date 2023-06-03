Трагедія в Деснянському районі: охоронця поліклініки взяли під варту

Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним в справі про закрите укриття в поліклініці під час масштабного обстрілу Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Охоронець поліклініки Вадим Мошкін

Суд обрав для охоронця запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці без права на заставу. Чоловік визнав свою вину. За його словами, під час повітряної тривоги він не встиг впустити людей в укриття.

Керівник поліклініки Олег Шугалевич

Голосіївський суд відправив керівника поліклініки під цілодобовий домашній арешт.

Заступник директора поліклініки з технічної частини Василь Десик

Суд залишив підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом на 2 місяці.

Заступниця голови Деснянської районної адміністрації Ірина Алексеєнко

Заступницю голови райадміністрації підозрюють в службовій недбалості, що спричинила смерть людей. Жінка, зі свого боку, заперечує провину, оскільки, за її словами, контроль за станом укриттів не входив до її обов'язків.

Суд відправив Алексеєнко під цілодобовий домашній арешт.

Трагедія в Деснянському районі

В ніч на 1 червня Російська Федерація вкотре атакувала Київ ракетами й дронами. Протиповітряні сили України відбили усі ворожі цілі, однак уламки окремих снарядів впали в декількох районах столиці.

В Деснянському районі Києва уламки ракети впали поруч з укриттям поліклініки внаслідок чого загинули троє людей: дитина, її мама та ще одна жінка. Як пізніше з'ясувалось, загиблі бігли до укриття, однак не змогли потрапити до нього через зачинені двері.