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Трагедія біля укритя в Києві. В ОП відреагували на арешт охоронця лікарні

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Неділя 04 червня 2023 16:27
Трагедія біля укритя в Києві. В ОП відреагували на арешт охоронця лікарні Фото: Трагедія біля укритя в Києві. В ОП відреагували на арешт охоронця лікарні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Офіс президента розбиратиметься з питанням, чому охоронець, у справі про закрите укриття в Києві, отримав суворіший запобіжний захід ніж інші підозрювані.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Будемо окремо розбиратися з питанням, чому такий суворий запобіжний захід винесли охоронцю. Він залишився в СІЗО, а інші люди отримали інші рішення. Хочемо добитися ясності в цьому питанні", - розповів Кулеба.

Трагедія в Деснянському районі

В ніч на 1 травня Росія вкотре завдала масованого удару по території України, зокрема по Києву. Тоді ж сили ППО збили усі ворожі цілі над столицею, однак уламки окремих снарядів впали в декількох районах міста.

В Деснянському районі внаслідок падіння уламків поруч з укриттям поліклініки загинули троє людей: дитина, її мати та ще одна жінка. Пізніше з'ясувалось, що загиблі бігли до укриття, однак не змогли потрапити до нього через зачинені двері.

Через цей інцидент було відкрито кримінальну справу.

Рішення суду

Голосіївський суд Києва, вчора, 3 червня, обрав запобіжний захід усім підозрюваним в справі:

  • охоронця поліклініки залишили під вартою ще на 2 місяці без права на заставу;
  • керівник поліклініки, його заступник з технічної частини та заступниця голови Деснянської районної адміністрації були відправлені під домашній арешт.

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