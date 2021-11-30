Фальшивые кастинги в Украине: как не попасть в неприятную историю

В интернете объявления о кастингах для участия различных передачах – не редкость. Однако, большая часть из них – фальшивые.

Девушек приглашают поучаствовать в программе о красоте, где они соглашаются на пластическую операцию. За участие в программе предлагают крупную сумму денег, а победителям в шоу – еще больше.

Алина ответила на одно из таких объявлений и начала переписываться с организаторами кастинга. По выдуманной версии, девушка собиралась увеличить себе грудь. У нее в переписке начали выспрашивать данные и попросили прислать фотографии.

Она уточнила, какие именно должны быть фотографии и попросила прислать примеры. В ответ ей прилетели фотографии голых девушек, где была видна не только грудь, но и лицо.

Диалог Алины с организаторами продолжался несколько дней, и девушка оттягивала момент, когда ей нужно было отправить собственные фото.

По правилам, нужно сначала прислать фото, а потом участницу отправляют на осмотр к хирургу.

Алина отправила фото, но оно организаторам не подошло и с нее начали требовать сделать фотографию в обнаженном виде полностью. Переписка зашла в тупик, и Алина написала на официальную страницу телеканала.

Оказалось, что там о таком кастинге впервые слышат. Кроме того, отметили, что интимные фотографии никогда присылать не просят.

Как объясняют эксперты, такие откровенные фотографии потом начинают гулять по всему интернету. Остановить этот процесс невозможно.

По законам Украины, никто не имеет права пересылать личные фотографии. Но для аферистов – это удобный способ для шантажа.

"Один из видов вымогательства, это требование денег в обмен на нераспространение интимных фотографий. Это серьезное преступление и за него можно сесть в тюрьму лет на пять", - объяснил адвокат Лаврентий Царук.

Психологи говорят, что на такие объявления часто откликаются люди с низкой самооценкой. Они хотят обязательно что-то изменить в своей внешности и стать привлекательнее. Особенно в группе риска – подростки.

Как не стать жертвой мошенников на фальшивых кастингах