Фальшиві кастинги в Україні: як не потрапити в неприємну історію

В інтернеті оголошення про кастинги для участі різних передачах - не рідкість. Однак, велика частина з них - фальшиві.

Дівчат запрошують взяти участь у програмі про красу, де вони погоджуються на пластичну операцію. За участь у програмі пропонують велику суму грошей, а переможцям у шоу – ще більше.

Аліна відповіла на одне з таких оголошень і почала листуватися з організаторами кастингу. За вигаданою версією, дівчина збиралася збільшити собі груди. У неї в листуванні почали випитувати дані та попросили надіслати фотографії.

Вона уточнила, які саме повинні бути фотографії та попросила надіслати приклади. У відповідь їй прилетіли фотографії голих дівчат, де було видно не тільки груди, але й обличчя.

Діалог Аліни з організаторами тривав кілька днів, і дівчина відтягувала момент, коли їй потрібно було відправити власні фото.

За правилами, потрібно спочатку надіслати фото, а потім учасницю відправляють на огляд до хірурга.

Аліна відправила фото, але воно організаторам не підійшло і з неї почали вимагати зробити фотографію в оголеному вигляді повністю. Листування зайшло в глухий кут, і Аліна написала на офіційну сторінку телеканалу.

Виявилося, що там про такий кастинг вперше чують. Крім того, відзначили, що інтимні фотографії ніколи надсилати не просять.

Як пояснюють експерти, такі відверті фотографії потім починають гуляти всім інтернетом. Зупинити цей процес неможливо.

За Законами України, ніхто не має права пересилати особисті фотографії. Але для аферистів - це зручний спосіб для шантажу.

"Один з видів вимагання, це вимога грошей в обмін на нерозповсюдження інтимних фотографій. Це серйозний злочин і за нього можна сісти у в'язницю років на п'ять", - пояснив адвокат Лаврентій Царук.

Психологи кажуть, що на такі оголошення часто відгукуються люди з низькою самооцінкою. Вони хочуть обов'язково щось змінити у своїй зовнішності та стати привабливіше. Особливо в групі ризику - підлітки.

Як не стати жертвою шахраїв на фальшивих кастингах