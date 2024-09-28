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Фальшивий лікар без освіти класів понад 20 років проводив складні делікатні операції чоловікам

Лікар без освіти та ліцензії робив делікатні операції чоловікам (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У Таїланді був заарештований 36-річний чоловік, який майже 20 років виконував складні операції на збільшення пеніса. З'ясувалося, що у "лікаря" не було медичної ліцензії, а освіта - всього 9 класів.

Що відомо про фальшивого лікаря та як йому вдалося стати хірургом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Oddity Central.

36-річний Кіттікорн Сонсгрі з міста Самут Сакхон у центральному Таїланді, був заарештований після спеціальної операції у будинку, де він облаштував свою клініку. Останні 20 років чоловік проводив дуже складні та делікатні хірургічні операції - процедури збільшення пеніса.

Свої послуги Сонсгрі рекламував у соціальних мережах і щомісяця у нього було мінімум 2-3 пацієнти. Але ні вищої освіти, ні медичної освіти, ні ліцензії на практику у нього не було.

У 14 років він сам навчився робити імплантати, а згодом почав практикуватися. Багато чоловіків хотіли зробити процедуру анонімно або за невеликі кошти, тому про фальшивого лікаря поліція довго навіть не здогадувалася.

Однак майже після 20-річної "практики" Сонсгрі не пощастило - незадоволений клієнт звернувся зі скаргами до поліції. Після процедури він отримав серйозну інфекцію і змушений був витратити чималу суму на лікування.

Поліція разом з Департаментом підтримки охорони здоров'я організувала цілу спецоперацію. Вони відправили до псевдолікаря таємного агента, який видав себе за потенційного клієнта.

Коли Сонсгрі запросив у свій таунхаус підставного пацієнта для процедури, команда офіцерів провела рейд та заарештувала фальшивого хірурга.

Під час допиту він зізнався, що має освіту всього 9 класів і усі процедури навчився робити самостійно ще підлітком. За свої послуги він брав 5000 бат (150 доларів) та за саму операцію - до 20 000 бат (600 доларів).

Йому офіційно висунули обвинувачення у несанкціонованому веденні медичної практики та наданні медичних послуг без ліцензії.

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