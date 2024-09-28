Фальшивый врач без образования более 20 лет проводил сложные деликатные операции для мужчин

36-летний Киттикорн Сонгри из города Самут Сакхон в центральном Таиланде, был арестован после специальной операции в доме, где он обустроил свою клинику. Последние 20 лет мужчина проводил очень сложные и деликатные хирургические операции – процедуры увеличения пениса.

Свои услуги Сонгри рекламировал в социальных сетях и ежемесячно у него было минимум 2-3 пациента. Но ни высшего образования, ни медицинского образования, ни лицензии на практику у него не было.

В 14 лет он сам научился делать имплантаты, а потом начал практиковаться. Многие мужчины хотели сделать процедуру анонимно или за небольшие средства, поэтому о фальшивом враче полиция долго даже не догадывалась.

Однако почти после 20-летней "практики" Сонсгри не повезло - недовольный клиент обратился с жалобами в полицию. После процедуры он получил серьезную инфекцию и вынужден был потратить немалую сумму на лечение.

Полиция вместе с Департаментом поддержки здравоохранения организовала целую спецоперацию. Они отправили к псевдоврачу тайного агента, выдавшего себя за потенциального клиента.

Когда Сонгри пригласил в свой таунхаус подставного пациента для процедуры, команда офицеров провела рейд и арестовала фальшивого хирурга.

Во время допроса он признался, что имеет образование всего 9 классов и все процедуры научился делать самостоятельно подростком. За свои услуги он брал 5000 бат (150 долларов) и за саму операцию - до 20 000 бат (600 долларов).

Ему официально предъявлены обвинения в несанкционированном ведении медицинской практики и предоставлении медицинских услуг без лицензии.