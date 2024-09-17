Професійний "скасувальник" весілля: чоловік запустив цікавий бізнес і став непогано заробляти

Уявіть собі, що ваше ідеальне весілля раптово перетворюється на хаос через несподіваного гостя, який псує святкування. А тепер уявіть, що ця людина робить це професійно та за гроші! В Іспанії з’явилася незвична професія - "весільний саботажник".

Скільки отримує іспанець, який псує чужі весілля за гроші, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Oddity Central .

Іспанець придумав хитрий спосіб заробляти гроші - зривати весілля. Зазвичай, він прикидається коханцем нареченої чи нареченого та пропонує їм втекти разом.

Ернесто, чоловік середнього віку, який стоїть за цією дивною послугою, став предметом розмов в Іспанії після того, як він з’явився у відео, опублікованому у TikTok.

Він стверджував, що хоч і більшість людей бачать свій день весілля як найщасливіший у своєму житті, проте, для деяких це кошмар, який чекає розв'язки.

Саме ці люди стають його клієнтурою. За плату в 500 євро Ернесто обіцяє зірвати весілля клієнта та видати себе за кохання всього їхнього життя, благаючи їх втекти разом, щоб скасувати захід.

"Якщо у вас є сумніви, ви не хочете одружуватися або не знаєте, як відмовитись, вам не потрібно хвилюватися, я скасую весілля для вас. Вам потрібно лише повідомити мені час, місце та дату, і я прийду на церемонію. Я скажу, що я кохання всього вашого життя, і ми втечемо разом рука об руку", - каже Ернесто.

Ймовірніше всього, послуга почалася як жарт, але після того, як його завалили запитами від зацікавлених сторін, Ернесто зрозумів, що він натрапив на цікавий спосіб заробітку.

Наразі він бере 500 євро за зрив події, у цю суму не входять витрати на дорогу. Крім того, йому доплачують у разі несподіваних інцидентів. Наприклад, якщо він отримує ляпас, удар кулаком чи ногою, йому платять більше. Кожен ляпас приносить йому 50 євро.

"Кожен ляпас коштує 50 євро. Я намагаюся втекти або відвернутись, але усвідомлюю, що щоразу, коли мене вдаряють, мені платять більше. Отже, якщо я можу йти повільніше - я йду повільніше. Так я заробляю гроші", - пояснив Ернесто.

Послуга Ернесто зі зриву весілля виявилася досить популярною, і тепер він, за його словами, має повністю заброньований графік до 2 листопада.