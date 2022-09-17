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Фальшивая икра из сельди: дешево и очень быстро

Скриншот видео: Фальшивая икра из сельди
Автор: Светлана Мащенко

Фальшивая икра из сельди - невероятно вкусный и красивый рыбный паштет, готовить который просто и бюджетно.

Как это сделать, рассказала известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Филе сельди - 200-220 г
  • Плавленый сыр - 1 шт. (90 г)
  • Морковь вареная - 2 шт. небольшие (150 г)
  • Сливочное масло - 50 г

Пошаговое приготовление

Перемелите на мясорубке филе сельди, плавленый сыр и вареную морковь. Последний ингредиент придаст паштету "цвет икры". Вместо мясорубки можно воспользоваться блендером, но тогда масса получится совершенно однородной

Добавьте размягченное сливочное масло и хорошо перемешайте. Рыбный паштет готов.

Вкуснее всего его намазывать на свежий хлеб.

Ранее мы писали про самый простой и доступный рецепт форшмака, для которого не нужна мясорубка.

Также читайте, как приготовить форшмак по-украински.

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