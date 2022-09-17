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Фальшива ікра з оселедця: дешево та дуже швидко

Скріншот відео: Фальшива ікра з оселедця
Автор: Світлана Мащенко

Фальшива ікра з оселедця - неймовірно смачний та красивий рибний паштет, готувати який просто та бюджетно.

Як це зробити, розповіла відомий український блогер Alina FooDee.

Складові:

  • Філе оселедця - 200-220 г
  • Плавлений сир - 1 шт. (90 г)
  • Морква варена - 2 шт. невеликі (150 г)
  • Вершкове масло - 50 г

Покрокове приготування

Перемеліть на м'ясорубці філе оселедця, плавлений сир та варену моркву. Останній інгредієнт додасть паштету "колір ікри". Замість м'ясорубки можна скористатися блендером, але тоді маса вийде абсолютно однорідною.

Додайте розм'якшене вершкове масло і добре перемішайте. Рибний паштет готовий.

Найсмачніше його намазувати на свіжий хліб.

Раніше ми писали про найпростіший і найдоступніший рецепт форшмаку, для якого не потрібна м'ясорубка.

Також читайте, як приготувати форшмак по-украински.

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