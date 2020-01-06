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Пожары в Австралии начали формировать погоду

Новости » Происшествия     06.01.2020 - 08:21
Пожары в Австралии начали формировать погоду
Фото: пожары в Австралии (commondreams.org)

Шлейф от австралийских пожаров уже преодолел почти 2 тысячи км и достиг территории Новой Зеландии

Пожары в Австралии начали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня. Об этом пишет BBC News Украина, ссылаясь на метеорологическое бюро Австралии.

Отмечается, что над огромной территорией, которую охватил огонь, образовалась масштабная прослойка низкого давления, которая вместе с горячим воздухом поднимает в атмосферу клубы дыма от горящей растительности - на высоту от 10 до 50 км - и разносит их на значительные расстояния.

Шлейф от австралийских пожаров уже преодолел почти 2 тысячи км и достиг территории Новой Зеландии.

Остывая в верхних слоях атмосферы, дым превращается в мощные кучево-дождевые облака с грозовым потенциалом. В них формируются электрические разряды, которые приводят к возникновению молний - а те, в свою очередь, могут поджигать новые участки земли.

По последним данным, в результате пожаров в Австралии погибли 24 человека и сотни миллионов животных.

Как сообщало РБК-Украина, власти Австралии, вслед за самым густонаселенным штатом Новый Южный Уэльс, ввели чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Сиднее.

Напомним, лесные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года. Пламя охватило более 5,5 млн гектаров. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер.

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