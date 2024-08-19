Фагот показав рідкісне фото з сином у день його народження: "Злітай, я упіймаю"
Український виконавець, лідер гурту "ТНМК" Фагот (справжнє ім'я - Олег Михайлюта) показав у мережі сімейне фото з сином. Поділитися теплим контентом він вирішив з нагоди дня народження свого нащадка Микити.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста розповідає про це детальніше.
Фагот показався з сином
На опублікованому у блозі кадрі знаменитість постав в обіймах зі своєю дитиною. Обидва позували з посмішками на обличчі та щирими поглядами.
"Сьогодні вже 14 років, як я мав честь перерізати пуповину цьому тепер вже величезному чолов‘язі! Дякую, що з’явився в моєму житті! Будь щасливий, син! У тебе вийде все! Злітай, я упіймаю!" - написав музикант.
Фагот з сином Микитою (Фото: instagram.com/fahot)
Реакція мережі
Тим часом колеги та шанувальники продовжують вітати хлопця зі святом та бажають йому щасливої мирної долі Ось деякі їхні коментарі:
- "З днем народження! Нехай мріється без меж"
- "Щирі вітання! Микита класний, щасливої долі йому"
- "З днем народження! Вітаємо обох козаків"
- "Будьте щасливі! Обіймаємо"
- "Вітання сину та батькам, щасливої долі сину"
- "Це просто прекрасно!".
Що відомо про особисте життя Фагота
Сина Микиту артист має від стосунків з журналісткою Анастасією Будкіною, з якою зустрічався у минулому.
Виконавець вирішив повідомити про розставання ще на той момент своїй обраниці у той день, коли вона оголосила про вагітність. Після цього пара не стала узаконювати стосунки, але Михайлюта визнав дитину та зазначив, що буде брати участь у її вихованні.
Зустрічі батька з сином є не такими частими, оскільки Будкіна разом із Микитою мешкає наразі за кордоном.
Хлопцеві виповнилося 14 років (Фото: instagram.com/fahot)
Що стосується Олега, то він уже понад десять років живе зі своєю обраницею Ольгою Навроцькою. Спільних дітей у закоханих немає, і раніше лідер гурту "ТНМК" зізнавався, чи готовий заводити нащадків з коханою.
Зірка також розповідав про свою ще одну дитину, яка живе в Росії.
Крім того, Фагот висловлювався про старшого брата, з яким не спілкується два роки.