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Фагот показав рідкісне фото з сином у день його народження: "Злітай, я упіймаю"

Понеділок 19 серпня 2024 13:45
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Фагот показав рідкісне фото з сином у день його народження: "Злітай, я упіймаю" Фагот (Фото: instagram.com/fahot)
Автор: Любов Блажко

Український виконавець, лідер гурту "ТНМК" Фагот (справжнє ім'я - Олег Михайлюта) показав у мережі сімейне фото з сином. Поділитися теплим контентом він вирішив з нагоди дня народження свого нащадка Микити.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста розповідає про це детальніше.

Фагот показався з сином

На опублікованому у блозі кадрі знаменитість постав в обіймах зі своєю дитиною. Обидва позували з посмішками на обличчі та щирими поглядами.

"Сьогодні вже 14 років, як я мав честь перерізати пуповину цьому тепер вже величезному чолов‘язі! Дякую, що з’явився в моєму житті! Будь щасливий, син! У тебе вийде все! Злітай, я упіймаю!" - написав музикант.

Фагот показав рідкісне фото з сином у день його народження: &quot;Злітай, я упіймаю&quot;Фагот з сином Микитою (Фото: instagram.com/fahot)

Реакція мережі

Тим часом колеги та шанувальники продовжують вітати хлопця зі святом та бажають йому щасливої мирної долі Ось деякі їхні коментарі:

  • "З днем народження! Нехай мріється без меж"
  • "Щирі вітання! Микита класний, щасливої долі йому"
  • "З днем народження! Вітаємо обох козаків"
  • "Будьте щасливі! Обіймаємо"
  • "Вітання сину та батькам, щасливої долі сину"
  • "Це просто прекрасно!".

Що відомо про особисте життя Фагота

Сина Микиту артист має від стосунків з журналісткою Анастасією Будкіною, з якою зустрічався у минулому.

Виконавець вирішив повідомити про розставання ще на той момент своїй обраниці у той день, коли вона оголосила про вагітність. Після цього пара не стала узаконювати стосунки, але Михайлюта визнав дитину та зазначив, що буде брати участь у її вихованні.

Зустрічі батька з сином є не такими частими, оскільки Будкіна разом із Микитою мешкає наразі за кордоном.

Фагот показав рідкісне фото з сином у день його народження: &quot;Злітай, я упіймаю&quot;Хлопцеві виповнилося 14 років (Фото: instagram.com/fahot)

Що стосується Олега, то він уже понад десять років живе зі своєю обраницею Ольгою Навроцькою. Спільних дітей у закоханих немає, і раніше лідер гурту "ТНМК" зізнавався, чи готовий заводити нащадків з коханою.

Зірка також розповідав про свою ще одну дитину, яка живе в Росії.

Крім того, Фагот висловлювався про старшого брата, з яким не спілкується два роки.

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