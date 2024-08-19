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Фагот показал редкое фото с сыном в день его рождения: "Взлетай, я поймаю"

Понедельник 19 августа 2024 13:45
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Фагот показал редкое фото с сыном в день его рождения: "Взлетай, я поймаю" Фагот (Фото: instagram.com/fahot)
Автор: Любовь Блажко

Украинский исполнитель, лидер группы "ТНМК" Фагот (настоящее имя - Олег Михайлюта) показал в сети семейное фото с сыном. Поделиться теплым контентом он решил по случаю дня рождения Никиты.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста рассказывает об этом подробнее.

Фагот показался с сыном

На опубликованном в блоге кадре знаменитость предстал в объятиях со своим ребенком. Оба позировали с улыбками на лице и искренними взглядами.

"Сегодня уже 14 лет, как я имел честь перерезать пуповину этому теперь уже большому человеку! Спасибо, что появился в моей жизни! Будь счастлив, сын! У тебя получится все! Взлетай, я поймаю!" - написал музыкант.

Фагот показал редкое фото с сыном в день его рождения: &quot;Взлетай, я поймаю&quot;Фагот с сыном Никитой (Фото: instagram.com/fahot)

Реакция сети

Тем временем коллеги и поклонники продолжают поздравлять парня с праздником и желают ему счастливой мирной судьбы. Вот некоторые их комментарии:

  • "С днем рождения! Пусть мечтается без границ"
  • "Искренние поздравления! Никита классный, счастливой судьбы ему"
  • "С днем рождения! Поздравляем обоих казаков"
  • "Будьте счастливы! Обнимаем"
  • "Поздравления сыну и родителям, счастливой судьбе сыну"
  • "Это просто прекрасно!".

Что известно о личной жизни Фагота

Сына Никиту артист имеет от отношениий с журналисткой Анастасией Будкиной, с которой встречался в прошлом.

Исполнитель решил сообщить о расставании еще на тот момент своей избраннице в тот день, когда она объявила о беременности. После этого пара не стала узаконивать отношения, но Михайлюта признал ребенка и отметил, что будет участвовать в его воспитании.

Встречи отца с сыном являются не столь частыми, поскольку Будкина вместе с Никитой живет сейчас за границей.

Фагот показал редкое фото с сыном в день его рождения: &quot;Взлетай, я поймаю&quot;Парню исполнилось 14 лет (Фото: instagram.com/fahot)

Что касается Олега, то он уже более десяти лет живет со своей избранницей Ольгой Навроцкой. Общих детей у влюбленных нет, и раньше лидер группы "ТНМК" признавался, готов ли заводить потомков с любимой.

Звезда также рассказывал о своем еще одном ребенке, который живет в России.

Кроме того, Фагот высказывался о старшем брате, с которым не общается два года.

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