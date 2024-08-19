Фагот показал редкое фото с сыном в день его рождения: "Взлетай, я поймаю"
Украинский исполнитель, лидер группы "ТНМК" Фагот (настоящее имя - Олег Михайлюта) показал в сети семейное фото с сыном. Поделиться теплым контентом он решил по случаю дня рождения Никиты.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста рассказывает об этом подробнее.
Фагот показался с сыном
На опубликованном в блоге кадре знаменитость предстал в объятиях со своим ребенком. Оба позировали с улыбками на лице и искренними взглядами.
"Сегодня уже 14 лет, как я имел честь перерезать пуповину этому теперь уже большому человеку! Спасибо, что появился в моей жизни! Будь счастлив, сын! У тебя получится все! Взлетай, я поймаю!" - написал музыкант.
Фагот с сыном Никитой (Фото: instagram.com/fahot)
Реакция сети
Тем временем коллеги и поклонники продолжают поздравлять парня с праздником и желают ему счастливой мирной судьбы. Вот некоторые их комментарии:
- "С днем рождения! Пусть мечтается без границ"
- "Искренние поздравления! Никита классный, счастливой судьбы ему"
- "С днем рождения! Поздравляем обоих казаков"
- "Будьте счастливы! Обнимаем"
- "Поздравления сыну и родителям, счастливой судьбе сыну"
- "Это просто прекрасно!".
Что известно о личной жизни Фагота
Сына Никиту артист имеет от отношениий с журналисткой Анастасией Будкиной, с которой встречался в прошлом.
Исполнитель решил сообщить о расставании еще на тот момент своей избраннице в тот день, когда она объявила о беременности. После этого пара не стала узаконивать отношения, но Михайлюта признал ребенка и отметил, что будет участвовать в его воспитании.
Встречи отца с сыном являются не столь частыми, поскольку Будкина вместе с Никитой живет сейчас за границей.
Парню исполнилось 14 лет (Фото: instagram.com/fahot)
Что касается Олега, то он уже более десяти лет живет со своей избранницей Ольгой Навроцкой. Общих детей у влюбленных нет, и раньше лидер группы "ТНМК" признавался, готов ли заводить потомков с любимой.
Звезда также рассказывал о своем еще одном ребенке, который живет в России.
Кроме того, Фагот высказывался о старшем брате, с которым не общается два года.