Пентагон заказал разработку программы для борьбы с фейками

Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Минобороны США с помощью программы будет отслеживать пропагандистов в соцсетях

Министерство обороны США заказало разработку программного обеспечения, с помощью которого будут выявлять фейковые новости в Интернете. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Специалисты Пентагона будут отслеживать пропаганду в сетевых изданиях, социальных сетях, аудио- и видеороликах. Планируется, что благодаря новому алгоритму специальная программа сможет просматривать до 500 тысяч новостных сообщений и постов в социальных сетях. Цель - обнаружить возможную манипуляцию общественным мнением.

Начать работу программа должна в ближайший год для предотвращения возможного вмешательства в президентские выборы в США, запланированных на 2020 год.

Напомним, в конце июля Комитет по разведке Сената США опубликовал отредактированную первую часть отчета, в котором содержатся некоторые итоги расследования о вмешательстве России в выборы 2016 года.