Instagram позволит пользователям сообщать о фейковом контенте

Иллюстративное фото (pexels)

Жалобы пользователей будет проверять команда фактчекеров Instagram

Сервис обмена фотографиями Instagram запустит функцию, которая позволит пользователям соцсети сообщать о фейковом контенте. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Отмечается, что пользователям Instagram для того, чтобы подать сигнал о подозрительной информации, нужно будет кликнуть на три точки в верхнем правом углу сообщения Instagram и поочередно обозначить его как "несоответствующее" и "фейковое".

Указано, что сообщению может быть официально присвоен статус "фейкового" после проверки командой фактчекеров Instagram.

Так, представитель соцсети Стефани Отуэй отметила, что маркированные таким образом сообщения не будут полностью удаляться с платформы, но их продвижение с помощью соответствующих хештегов будет запрещено.

Напомним, в мае сообщалось, что Instagram заблокирует хэштеги, распространяющие фейки о вакцинах. Речь идет о хэштегах касательно "доказуемо ложных утверждений". Новая политика соцсети будет касаться тех хэштегов, которые могут показаться безобидными, но на самом деле используются для распространения опровергнутых утверждений.

Как писало РБК-Украина ранее, разработчики соцсети Instagram внедрили новую функцию - Data Download, с помощью которой можно скачать весь контент из своего профиля.