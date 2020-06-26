Facebook официально перешел на правильное написание Киева

Компания Facebook приняла решение об изменении транслитерации написания столицы Украины и теперь стала использовать международный топоним Kyiv.

Об этом 26 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал на своей Facebook-странице.

Министр проинформировал о том, что "движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу".

"Десятки и сотни писем, электронных, бумажных, звонков во все офисы - от европейских до западного побережья США - и результат есть: Facebook официально перешел к использованию Kyiv. Об этом сегодня сообщили в ответ на запрос МИД", - говорится в сообщении.

Также Кулеба рассказал, что инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv, хотя ранее, если пользователь хотел отметить украинскую столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev.

Теперь же адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую ​​транслитерацию с украинского, а не русского языка, то есть Kyiv.

"То же с чек-инами (отметками посещение мест). Пользователи будут видеть первым предложением именно Kyiv. Даже если искали несуществующий Kiev", - добавил чиновник.

Министр обратил внимание, что прежние теги и отметки еще существуют - их нельзя поменять "задним числом".

"Но самое главное, что отныне наша столица будет писаться правильно, и именно такое правильное написание Kyiv соцсеть будет подсказывать пользователям", - написал Кулеба и поблагодарил компанию Facebook за это решение.

Ранее сообщалось, что учитель украинского языка убедил The New York Times правильно писать Киев.

Также мы рассказывали о том, что недавно посольство в США отреагировало на языковой скандал с Макдональдс и призвало учить украинский.