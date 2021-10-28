Facebook меняет название на Meta: что изменится для украинцев

Марк Цукерберг объявил о смене названия корпорации Facebook на Meta и создании целой виртуальной вселенной - "метавселенной", а новый бренд заработает уже в четверг. Как отразится на практике для украинцев, пользователей этой популярной соцсети, такое обновление IT-гиганта? Давайте разберемся.

Рассказывая 28 октября о масштабном преобразовании компании на видеопрезентации , Цукерберг заявил о попытке "выйти за пределы экранов смартфонов".

При этом важно отметить, что ребрендинг компании не отразится на названии соцсети Facebook и других продуктов.

Так, аккаунты у пользователей сети должны остаться прежними, от людей не потребуется никаких дополнительных манипуляций и обновлений страничек.

Напомним, что корпорация является также владелицей и других мессенджеров и социальных сетей: WhatsApp, Instagram, Oculus и прочих активов.

Компания Facebook владеет мессенджерами и соцсетями (фото: скрин about.facebook.com/meta)

Meta будет создавать собственные продукты виртуальной и дополненной реальности, а также умные очки, и станет " отражать нашу приверженность этому будущему", пояснил предприниматель.

Так, в планах разработчиков Facebook позволить людям "в новом виртуальном мире" общаться в виде аватаров, а весь контент из реального мира смотреть в виде голограмм. Добавим, что ранее Цукерберг заявлял о намерении такой метавлесенной изменить представление о "классическом" интернете, стать ему альтернативой.

Компания Facebook становится Meta и будет создавать продукты виртуальной и дополненной реальности (фото: preview / facebook.com/meta)

Уже сейчас появился сайт meta.com - он будет перенаправлять пользователей на страницу приветствия на Facebook, с указанием об изменениях в компании.

Фото: скрин about.facebook.com/meta

Как видно на скрине, меняется и логотип компании: вместо синей буквы F он теперь будет представлять собой знак бесконечности, тоже синего цвета, но слегка искривленной формы.

Как известно, в Украине давно существует "одноименный" поисковик meta.ua. Украинские пользователи сети уже высказывают предположения, что на этом портале "фейсбушные" изменения приведут к увеличению просмотров, или он "продастся Цукербергу"... Впрочем, серьезных и глобальных изменений для юзеров Facebook не ожидается - ребрендинг касается только компании-владелицы.

Добавим, что в онлайн-магазинах App Store и Google Play 28 октября доступна новая версия приложения. Правда из нововведений - только "устранение некоторых багов", которые, как утверждают разработчики, "будет способствовать более быстрой работе приложения".