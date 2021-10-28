Facebook меняет название на Meta: что изменится для украинцев
Марк Цукерберг объявил о смене названия корпорации Facebook на Meta и создании целой виртуальной вселенной - "метавселенной", а новый бренд заработает уже в четверг. Как отразится на практике для украинцев, пользователей этой популярной соцсети, такое обновление IT-гиганта? Давайте разберемся.
Рассказывая 28 октября о масштабном преобразовании компании на видеопрезентации, Цукерберг заявил о попытке "выйти за пределы экранов смартфонов".
При этом важно отметить, что ребрендинг компании не отразится на названии соцсети Facebook и других продуктов.
Так, аккаунты у пользователей сети должны остаться прежними, от людей не потребуется никаких дополнительных манипуляций и обновлений страничек.
Напомним, что корпорация является также владелицей и других мессенджеров и социальных сетей: WhatsApp, Instagram, Oculus и прочих активов.
Компания Facebook владеет мессенджерами и соцсетями (фото: скрин about.facebook.com/meta)
Meta будет создавать собственные продукты виртуальной и дополненной реальности, а также умные очки, и станет "отражать нашу приверженность этому будущему", пояснил предприниматель.
Так, в планах разработчиков Facebook позволить людям "в новом виртуальном мире" общаться в виде аватаров, а весь контент из реального мира смотреть в виде голограмм. Добавим, что ранее Цукерберг заявлял о намерении такой метавлесенной изменить представление о "классическом" интернете, стать ему альтернативой.
Компания Facebook становится Meta и будет создавать продукты виртуальной и дополненной реальности (фото: preview / facebook.com/meta)
Уже сейчас появился сайт meta.com - он будет перенаправлять пользователей на страницу приветствия на Facebook, с указанием об изменениях в компании.
Фото: скрин about.facebook.com/meta
Как видно на скрине, меняется и логотип компании: вместо синей буквы F он теперь будет представлять собой знак бесконечности, тоже синего цвета, но слегка искривленной формы.
Как известно, в Украине давно существует "одноименный" поисковик meta.ua. Украинские пользователи сети уже высказывают предположения, что на этом портале "фейсбушные" изменения приведут к увеличению просмотров, или он "продастся Цукербергу"... Впрочем, серьезных и глобальных изменений для юзеров Facebook не ожидается - ребрендинг касается только компании-владелицы.
Добавим, что в онлайн-магазинах App Store и Google Play 28 октября доступна новая версия приложения. Правда из нововведений - только "устранение некоторых багов", которые, как утверждают разработчики, "будет способствовать более быстрой работе приложения".
Отметим также, что сегодня в мире вслед за Facebook пользователи ряда стран начали жаловаться на сбой в Youtube - 82% пользователей жалуются на невозможность зайти на видеохостинг, еще 11% столкнулись с проблемами загрузки видео и еще 7% имеют проблемы с соединением к серверу.