Вслед за Facebook. Пользователи жалуются на сбой в Youtube

Вслед за Facebook, пользователи из западной Европы и восточной Америки начали жаловаться на сбой в Youtube. Большинство не может зайти на сайт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Downdetector .

Согласно данным сервиса, 82% пользователей жалуются на невозможность зайти на видеохостинг, еще 11% столкнулись с проблемами загрузки видео и еще 7% имеют проблемы с соединением к серверу.

Фото: пользователи жалуются на сбой в Youtube (Getty Images)

Больше всего проблемы с доступом к видеохостингу отмечают пользователи из Восточной Америки, Великобритании, Польши, Беларуси, Германии, Астрии, Италии и Западной России.

Фото: пользователи жалуются на сбой в Youtube (Getty Images)