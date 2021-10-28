Facebook змінює назву на Meta: що зміниться для українців
Марк Цукерберг оголосив про зміну назви корпорації Facebook на Meta і створення цілого віртуального всесвіту - "метавсесвіту", а новий бренд запрацює вже в четвер. Як відіб'ється на практиці для українців, користувачів цієї популярної соцмережі, таке оновлення IT-гіганта? Давайте розберемося.
Розповідаючи 28 жовтня про масштабне перетворення компанії на відеопрезентації, Цукерберг заявив про спробу "вийти за межі екранів смартфонів".
При цьому важливо зазначити, що ребрендинг компанії не відіб'ється на назві соцмережі Facebook та інших продуктів.
Так, акаунти у користувачів мережі повинні залишитися колишніми, від людей не буде потрібно ніяких додаткових маніпуляцій і оновлень сторінок.
Нагадаємо, що корпорація є також власницею й інших месенджерів і соціальних мереж: WhatsApp, Instagram, Oculus та інших активів.
Компанія Facebook володіє месенджерами і соцмережами (фото: скрін about.facebook.com/meta)
Meta створюватиме власні продукти віртуальної та доповненої реальності, а також розумні окуляри, і стане "показувати нашу прихильність цьому майбутньому", пояснив підприємець.
Так, у планах розробників Facebook дозволити людям "у новому віртуальному світі" спілкуватися у вигляді аватарів, а весь контент з реального світу дивитися у вигляді голограм. Додамо, що раніше Цукерберг заявляв про намір таким метавсесвітом змінити уявлення про "класичний" інтернет, стати йому альтернативою.
Компанія Facebook стає Meta і буде створювати продукти віртуальної та розширеної реальності (credit: preview / facebook.com/meta)
Вже зараз з'явився сайт meta.com - він буде перенаправляти користувачів на сторінку привітання на Facebook, із зазначенням про зміни в компанії.
Фото: скрін about.facebook.com/meta
Як видно на скрині, змінюється і логотип компанії: замість синьої букви F він тепер буде являти собою знак нескінченності, теж синього кольору, але злегка викривленої форми.
Як відомо, в Україні давно існує "однойменний" пошуковик meta.ua. Українські користувачі мережі вже висловлюють припущення, що на цьому порталі "фейсбушні" зміни призведуть до збільшення переглядів, або він "продасться Цукербергу"... Втім, серйозних і глобальних змін для користувачів Facebook не очікується - ребрендинг стосується тільки компанії-власниці.
Додамо, що в онлайн-магазинах App Store і Google Play 28 жовтня доступна нова версія програми. Правда з нововведень - тільки "усунення деяких багів", що, як стверджують розробники, "сприятиме більш швидкій роботі додатку".
Зауважимо також, що сьогодні у світі слідом за Facebook користувачі ряду країн почали скаржитися на збій в Youtube - 82% користувачів скаржаться на неможливість зайти на відеохостинг, ще 11% зіткнулися з проблемами завантаження відео і ще 7% мають проблеми зі з'єднанням до сервера.