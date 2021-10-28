ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Facebook змінює назву на Meta: що зміниться для українців

Новость на русском →
Четвер 28 жовтня 2021 22:59
Facebook змінює назву на Meta: що зміниться для українців Фото: Марк Цукерберг розповів, що Facebook тепер вже Meta (preview / facebook.com/meta)
Автор: Володимир Костирін

Марк Цукерберг оголосив про зміну назви корпорації Facebook на Meta і створення цілого віртуального всесвіту - "метавсесвіту", а новий бренд запрацює вже в четвер. Як відіб'ється на практиці для українців, користувачів цієї популярної соцмережі, таке оновлення IT-гіганта? Давайте розберемося.

Розповідаючи 28 жовтня про масштабне перетворення компанії на відеопрезентації, Цукерберг заявив про спробу "вийти за межі екранів смартфонів".

При цьому важливо зазначити, що ребрендинг компанії не відіб'ється на назві соцмережі Facebook та інших продуктів.

Так, акаунти у користувачів мережі повинні залишитися колишніми, від людей не буде потрібно ніяких додаткових маніпуляцій і оновлень сторінок.

Нагадаємо, що корпорація є також власницею й інших месенджерів і соціальних мереж: WhatsApp, Instagram, Oculus та інших активів.

Facebook змінює назву на Meta: що зміниться для українців

Компанія Facebook володіє месенджерами і соцмережами (фото: скрін about.facebook.com/meta)

Meta створюватиме власні продукти віртуальної та доповненої реальності, а також розумні окуляри, і стане "показувати нашу прихильність цьому майбутньому", пояснив підприємець.

Так, у планах розробників Facebook дозволити людям "у новому віртуальному світі" спілкуватися у вигляді аватарів, а весь контент з реального світу дивитися у вигляді голограм. Додамо, що раніше Цукерберг заявляв про намір таким метавсесвітом змінити уявлення про "класичний" інтернет, стати йому альтернативою.

Facebook змінює назву на Meta: що зміниться для українцівFacebook змінює назву на Meta: що зміниться для українців

Facebook змінює назву на Meta: що зміниться для українців

Компанія Facebook стає Meta і буде створювати продукти віртуальної та розширеної реальності (credit: preview / facebook.com/meta)

Вже зараз з'явився сайт meta.com - він буде перенаправляти користувачів на сторінку привітання на Facebook, із зазначенням про зміни в компанії.

Facebook змінює назву на Meta: що зміниться для українців

Фото: скрін about.facebook.com/meta

Як видно на скрині, змінюється і логотип компанії: замість синьої букви F він тепер буде являти собою знак нескінченності, теж синього кольору, але злегка викривленої форми.

Як відомо, в Україні давно існує "однойменний" пошуковик meta.ua. Українські користувачі мережі вже висловлюють припущення, що на цьому порталі "фейсбушні" зміни призведуть до збільшення переглядів, або він "продасться Цукербергу"... Втім, серйозних і глобальних змін для користувачів Facebook не очікується - ребрендинг стосується тільки компанії-власниці.

Додамо, що в онлайн-магазинах App Store і Google Play 28 жовтня доступна нова версія програми. Правда з нововведень - тільки "усунення деяких багів", що, як стверджують розробники, "сприятиме більш швидкій роботі додатку".

Зауважимо також, що сьогодні у світі слідом за Facebook користувачі ряду країн почали скаржитися на збій в Youtube - 82% користувачів скаржаться на неможливість зайти на відеохостинг, ще 11% зіткнулися з проблемами завантаження відео і ще 7% мають проблеми зі з'єднанням до сервера.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook Інтернет Марк Цукерберг
LITE
Джулії Робертс - 54: як виглядає сьогодні головна красуня Голлівуду (фото)
Джулії Робертс - 54: як виглядає сьогодні головна красуня Голлівуду (фото)