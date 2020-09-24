Ездит на мопеде и делает селфи: под Винницей 100-летний дедушка поражает активной жизнью

Житель Тыврова Винницкой области Иван Кондратюк недавно отметил столетие. При этом его активному образу жизни могут позавидовать даже более молодые украинцы.

Дедушка ездит на мопеде, готовит, делает вино и поражает односельчан своей энергичностью и чувством юмора. Кроме того, он занимается хозяйством. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Каждое утро мужчина выезжает из дома на своем мопеде и едет в ближайшее село. При этом он всегда надевает костюм. Дедушка выглядит младше своих лет, и обычно ему дают не больше 80 лет.

Семья у дедушки большая, у него двое детей, четверо внуков и двое правнуков. В данный момент он живет один, но к нему каждый день приходит внучка, чтобы проверить все ли нормально.

Под Винницей 100-летний дедушка поражает людей соей активностью (видео: YouTube)

Он сам себе готовит еду, и делает вино из винограда. Кроме того, он единственный живой ветеран в селе. Он пережил два голодомора и коллективизацию.

Всю свои жизнь мужчина работал столяром. При этом несмотря на свой возраст, он и сейчас трудится на циркулярной пиле. Соседи всегда в восторге, когда видят его за рулем мопеда.

На вопрос, в чем секрет его долголетия, он отвечает, что нужно меньше подвергать себя стрессам и больше находиться на свежем воздухе, и солнце. Также он не курит и ежедневно выпивает стакан кислого молока.

На столетие внуки подарили своему деду плазменный телевизор. Но он любит больше смотреть на старые фото и читать. При этом читает он без очков. Также пользуется мобильным телефоном и делает селфи с внучкой.

Интересно, но в семье он не один долгожитель, его дед умер в возрасте 110 лет.

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