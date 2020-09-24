Їздить на мопеді і робить селфі: під Вінницею 100-річний дідусь вражає активним життям

Житель Тиврова Вінницької області Іван Кондратюк нещодавно відзначив сторіччя. При цьому його активному способу життя можуть позаздрити навіть більш молоді українці.

Дідусь їздить на мопеді, готує, робить вино і вражає односельців своєю енергійністю і почуттям гумору. Крім того, він займається господарством. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Щоранку чоловік виїжджає з дому на своєму мопеді і їде до найближчого села. При цьому він завжди одягає костюм. Дідусь виглядає молодше своїх років, і зазвичай йому дають не більше 80 років.

Сім'я у дідуся велика, у нього двоє дітей, четверо онуків і двоє правнуків. Наразі він живе один, але до нього кожен день приходить онука, щоб перевірити чи все нормально.

Під Вінницею 100-річний дідусь вражає людей соєю активністю (відео: YouTube)

Він сам готує собі їжу, і робить вино з винограду. Крім того, він єдиний живий ветеран в селі. Він пережив два голодомори і колективізацію.

Все свої життя чоловік працював столяром. При цьому незважаючи на свій вік, він і зараз працює на циркулярній пилці. Сусіди завжди в захваті, коли бачать його за кермом мопеда.

На запитання, у чому секрет його довголіття, він відповідає, що потрібно менше піддавати себе стресам і більше перебувати на свіжому повітрі, і сонці. Також він не курить і щодня випиває склянку кислого молока.

На століття внуки подарували своєму дідові плазмовий телевізор. Але він любить більше дивитися на старі фото і читати. При цьому він читає без окулярів. Також користується мобільним телефоном і робить селфі з онукою.

Цікаво, але в сім'ї він не один довгожитель, його дід помер у віці 110 років.

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