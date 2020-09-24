ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Їздить на мопеді і робить селфі: під Вінницею 100-річний дідусь вражає активним життям

Автор: Роман Мирончук

У чоловіка була непросте життя, він пережив два голодомори і колективізацію

Житель Тиврова Вінницької області Іван Кондратюк нещодавно відзначив сторіччя. При цьому його активному способу життя можуть позаздрити навіть більш молоді українці.

Дідусь їздить на мопеді, готує, робить вино і вражає односельців своєю енергійністю і почуттям гумору. Крім того, він займається господарством. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Щоранку чоловік виїжджає з дому на своєму мопеді і їде до найближчого села. При цьому він завжди одягає костюм. Дідусь виглядає молодше своїх років, і зазвичай йому дають не більше 80 років.

Сім'я у дідуся велика, у нього двоє дітей, четверо онуків і двоє правнуків. Наразі він живе один, але до нього кожен день приходить онука, щоб перевірити чи все нормально.

Під Вінницею 100-річний дідусь вражає людей соєю активністю (відео: YouTube)

Він сам готує собі їжу, і робить вино з винограду. Крім того, він єдиний живий ветеран в селі. Він пережив два голодомори і колективізацію.

Популярні новини

Все свої життя чоловік працював столяром. При цьому незважаючи на свій вік, він і зараз працює на циркулярній пилці. Сусіди завжди в захваті, коли бачать його за кермом мопеда.

На запитання, у чому секрет його довголіття, він відповідає, що потрібно менше піддавати себе стресам і більше перебувати на свіжому повітрі, і сонці. Також він не курить і щодня випиває склянку кислого молока.

На століття внуки подарували своєму дідові плазмовий телевізор. Але він любить більше дивитися на старі фото і читати. При цьому він читає без окулярів. Також користується мобільним телефоном і робить селфі з онукою.

Цікаво, але в сім'ї він не один довгожитель, його дід помер у віці 110 років.

Нагадаємо, фахівці розповіли, що допоможе уникнути старості і передчасної смерті.

Раніше вчені знайшли реальний і простий спосіб уповільнити старіння.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Винницкая областьпенсионеры