Как ездить на автомобиле, чтобы шины прослужили как можно дольше: важные правила

Так, водители с опытом знают, как управлять транспортным средством, чтобы покрышки прослужили как можно дольше.

Необходимо соблюдать 5 важных правил.

Основное требование для сохранения хорошего состояния резины - это аккуратное вождение. Водитель должен быть максимально аккуратным и избегать резких маневров.

Также следует придерживаться следующих рекомендаций:

Не разгоняться слишком быстро и не останавливаться слишком резко;

Не совершать повороты на высокой скорости;

Следить за состоянием дорожного покрытия и стараться не попадать в ямы;

Избегать наезда колес на бордюры;

Любителям дрифтинга стоит отказаться от него.

Как хранить шины

Важно помнить, что авторезина перед "сезонным отпуском" должна быть очищена от загрязнений как внутри, так и снаружи. Шины без диска хранятся в вертикальном положении на ровной поверхности. Лучше всего для этих целей подойдет специальный стеллаж.

Утепленный кирпичный гараж лучше всего подойдет для хранения шин. Главное, чтобы столбик термометра был в районе отметки +15°C

К тому же неотапливаемый гараж или бокс, горячий производственный цех, влажное помещение, неотапливаемый балкон однозначно не подходят для хранения шин. Желательно искать альтернативный вариант помещения.