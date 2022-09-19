Як їздити на автомобілі, щоб шини прослужили якомога довше: важливі правила

Так, водії з досвідом знають, як керувати транспортним засобом, щоб покришки прослужили якомога довше.

Необхідно дотримуватись 5 важливих правил.

Основна вимога для збереження хорошого стану гуми - це акуратне водіння. Водій повинен бути максимально обережним та уникати різких маневрів.

Також треба дотримуватися наступних рекомендацій:

Не розганятися занадто швидко і не зупинятися занадто різко;

Не здійснювати повороти на високій швидкості;

Стежити за станом дорожнього покриття і намагатися не потрапляти в ями;

Уникати наїзду коліс на бордюри;

Любителям дріфтингу варто відмовитися від цього нього.

Як зберігати шини

Важливо пам'ятати, що автогума перед "сезонною відпусткою" має бути очищена від забруднень як усередині, так і зовні. Шини без диска зберігаються у вертикальному положенні на рівній поверхні. Найкраще для цих цілей підійде спеціальний стелаж.

Утеплений цегляний гараж найкраще підійде для зберігання шин. Головне, щоб стовпчик термометра був у районі позначки +15°C

До того ж неопалюваний гараж або бокс, гарячий виробничий цех, вологе приміщення, балкон, що не опалюється, однозначно не підходять для збергіань шин. Бажано шукати альтернативний варіант приміщення.