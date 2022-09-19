Як їздити на автомобілі, щоб шини прослужили якомога довше: важливі правила

Деякі автовласники часто скаржаться на незначний термін служби шин. Іноді стан шин помітно погіршується вже незабаром після їх установлення. Однак, є деякі способи, які допоможуть продовжити їхній термін.
Як потрібно їздити - читайте нижче.
Так, водії з досвідом знають, як керувати транспортним засобом, щоб покришки прослужили якомога довше.
Необхідно дотримуватись 5 важливих правил.
Основна вимога для збереження хорошого стану гуми - це акуратне водіння. Водій повинен бути максимально обережним та уникати різких маневрів.
Також треба дотримуватися наступних рекомендацій:
Важливо пам'ятати, що автогума перед "сезонною відпусткою" має бути очищена від забруднень як усередині, так і зовні. Шини без диска зберігаються у вертикальному положенні на рівній поверхні. Найкраще для цих цілей підійде спеціальний стелаж.
Утеплений цегляний гараж найкраще підійде для зберігання шин. Головне, щоб стовпчик термометра був у районі позначки +15°C
До того ж неопалюваний гараж або бокс, гарячий виробничий цех, вологе приміщення, балкон, що не опалюється, однозначно не підходять для збергіань шин. Бажано шукати альтернативний варіант приміщення.
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