Почему осенью нельзя оставлять машину под деревом: могут возникнуть серьезные проблемы

Иногда водителям не всегда удается найти идеальное место, где поставить свою машину. Плохим местом для размещения машины является то, которое находится под деревом.

Почему в осенний период нельзя ставить авто под деревом - читайте ниже .

Обычно человек не задумывается, где именно он оставляет машину. Для автовладельца более важным является тот факт, что удалось найти хоть какое-то место для парковки.

Однако проблема места под деревом осенью заключается в опавших листьях. Оно не столь безобидно, как может показаться на первый взгляд.

Существует несколько последствий попадания осенних листьев на поверхность автомобиля.

Коррозия

Мало кто знает, но листья могут "проникнуть" куда угодно - даже под капот и в багажник. В сочетании с водой и грязью оно превращается в массу, что представляет серьезную опасность для лакокрасочного покрытия.

Если автовладелец не станет очищать щели и полости от подобных загрязнений, то коррозионных процессов не избежать.

Поломка

Листья могут попасть в дренажные отверстия и это может привести к серьезному последствию - выходу из строя некоторых запчастей.

Также не стоит забывать о высокой вероятности засорения фильтров и деталей системы вентиляции.

Возгорание

Во всех осень ассоциируется с частыми дождями. Однако некоторые дни в это время года могут оказаться жаркими.

Может случиться так, что высохшие листья загорятся прямо на авто. Для этого будет достаточно даже непогашенной сигареты, которую небрежно выбросит прохожий.

Добавим, что осенью во время дождей и холодной погоды дерево из-за сильного ветра может упасть. Потому не стоит ставить в таких местах свои автомобили.