Евровидение 2022: когда и где смотреть выступление KALUSH Orchestra

Евровидение 2022 начинается в Турине завтра, 10 мая. Все участники международного песенного конкурса прибыли в Италию. Первый полуфинал, в котором будет выступать KALUSH Orchestra состоится уже завтра.
Где и когда смотреть Евровидение 2022, какой будет график выступлений и как можно будет проголосовать – читайте в Styler ниже.
66 конкурс Евровидение состоится в городе Турин, в Италии. Место проведения – арена PalaOlimpico.
Первый полуфинал состоится 10 мая, второй полуфинал - 12 мая. Финал, на котором будет определен победитель Евровидение 2022 - состоится 14 мая.
В 2022 году на сцене Евровидение выступят представители из 40 стран мира. В этом году из конкурса выбросили участников двух стран. EBU (Европейский языковой союз) приостановил членство Беларуси, а также отстранил от участия Россию.
Исполнительный совет принял такое решение после вторжения России в Украину. И вернуться на международный конкурс Россия не сможет до тех пор, пока в стране не произойдет смена политического режима.
Украину в этом году будет представлять группа KALUSH Otchestra с песней "Стефанія". Коллектив на Нацотборе занял второе место, уступив всего один балл Алине Паш. Однако артистка была дисквалифицирована из-за фальшивой справки о своем посещении оккупированного Крыма в 2015 году.
KALUSH Orchestra по результатам жеребьевки выступит в первом полуфинале, под номер 6.
Порядок выступлений в первом полуфинале:
Порядок выступлений во втором полуфинале:
Букмекеры по состоянию на вечер, 9 мая, пророчат победу Украине. На втором месте оказался представитель Италии, а на третьем – Великобритания.
Скриншот
В Украине Евровидение будут транслировать на канале UA:Культура. Начало в 22:00.
Онлайн-трансляцию будут вести также на сайте Eurovision.ua, на YouTube-канале "Евровидение Украина" и на диджитал-платформах "Суспільне".
10 мая – в 22:00
12 мая – в 22:00
14 мая – в 22:00
Ведущими конкурса будут три музыканта – итальянская певица Лаура Паузини, британский певец Mika и ведущий Алессандро Каттелан.
В Украине комментировать Евровидение 2022 будет Тимур Мирошниченко.
В первом полуфинале украинцы смогут голосовать за всех участников конкурса, кроме KALUSH Orchestra. Информация о начале голосования появится во время прямого эфира.
Свои сообщения с номером участника, за которого вы хотите голосовать, нужно будет отправлять на номер 7576. Стоимость одного сообщения – 5,31 грн. Ограничение – 20 голосов с одного номера.
Напомним, ранее мы писали о том, легендарные The Rasmus перепели хит KALUSH Orchestra "Стефанія", а потом спели с украинцами дуэтом.
А также рассказывали о том, Украине прогнозируют победу на Евровидении 2022.