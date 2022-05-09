Евровидение 2022: когда и где смотреть выступление KALUSH Orchestra

66 конкурс Евровидение состоится в городе Турин, в Италии. Место проведения – арена PalaOlimpico.

Первый полуфинал состоится 10 мая, второй полуфинал - 12 мая. Финал, на котором будет определен победитель Евровидение 2022 - состоится 14 мая.

Участники Евровидение 2022

В 2022 году на сцене Евровидение выступят представители из 40 стран мира. В этом году из конкурса выбросили участников двух стран. EBU (Европейский языковой союз) приостановил членство Беларуси, а также отстранил от участия Россию.

Исполнительный совет принял такое решение после вторжения России в Украину. И вернуться на международный конкурс Россия не сможет до тех пор, пока в стране не произойдет смена политического режима.

Украину в этом году будет представлять группа KALUSH Otchestra с песней "Стефанія". Коллектив на Нацотборе занял второе место, уступив всего один балл Алине Паш. Однако артистка была дисквалифицирована из-за фальшивой справки о своем посещении оккупированного Крыма в 2015 году.

KALUSH Orchestra по результатам жеребьевки выступит в первом полуфинале, под номер 6.

Порядок выступлений в первом полуфинале:

Албания: Ronela Hajati – Sekret Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad Литва: Monika Liu – Sentimentai Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry Словения: LPS – Disko Украина: Kalush Orchestra – Стефания Болгария: Intelligent Music Project – Intention Нидерланды: S10 – De Diepte Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul Португалия: MARO – Saudade Saudade Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure Дания: REDDI – The Show Австрия: LUM! X feat. Pia Maria – Halo Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Армения: Rosa Linn – Snap

Порядок выступлений во втором полуфинале:

Финляндия: The Rasmus – Jezebel Израиль: Michael Ben David – I. M Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black Грузия: Circus Mircus – Lock Me In Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am Сан-Марино: Achille Lauro – Stripper Австралия: Шелдон Рили – Нi Сaмe Кипр: Andromache – Ela Ирландия: Brooke – That's Rich Северная Македония: Andrea – Circles Эстония: Stefan – Hope Румыния: WRS – Llámame Польша: Ochman – River Черногория: Vladana – Breathe Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Чехия: We Are Domi – Lights Off

Ставки букмекеров

Букмекеры по состоянию на вечер, 9 мая, пророчат победу Украине. На втором месте оказался представитель Италии, а на третьем – Великобритания.

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Где смотреть Евровидение

В Украине Евровидение будут транслировать на канале UA:Культура. Начало в 22:00.

Онлайн-трансляцию будут вести также на сайте Eurovision.ua, на YouTube-канале "Евровидение Украина" и на диджитал-платформах "Суспільне".

10 мая – в 22:00

12 мая – в 22:00

14 мая – в 22:00

Ведущими конкурса будут три музыканта – итальянская певица Лаура Паузини, британский певец Mika и ведущий Алессандро Каттелан.

В Украине комментировать Евровидение 2022 будет Тимур Мирошниченко.

Как проголосовать на Евровидение 2022

В первом полуфинале украинцы смогут голосовать за всех участников конкурса, кроме KALUSH Orchestra. Информация о начале голосования появится во время прямого эфира.

Свои сообщения с номером участника, за которого вы хотите голосовать, нужно будет отправлять на номер 7576. Стоимость одного сообщения – 5,31 грн. Ограничение – 20 голосов с одного номера.