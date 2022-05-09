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Евровидение 2022: когда и где смотреть выступление KALUSH Orchestra

Евровидение 2022 - где и когда смотреть, как голосовать (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Евровидение 2022 начинается в Турине завтра, 10 мая. Все участники международного песенного конкурса прибыли в Италию. Первый полуфинал, в котором будет выступать KALUSH Orchestra состоится уже завтра.

Где и когда смотреть Евровидение 2022, какой будет график выступлений и как можно будет проголосовать – читайте в Styler ниже.

66 конкурс Евровидение состоится в городе Турин, в Италии. Место проведения – арена PalaOlimpico.

Первый полуфинал состоится 10 мая, второй полуфинал - 12 мая. Финал, на котором будет определен победитель Евровидение 2022 - состоится 14 мая.

Участники Евровидение 2022

В 2022 году на сцене Евровидение выступят представители из 40 стран мира. В этом году из конкурса выбросили участников двух стран. EBU (Европейский языковой союз) приостановил членство Беларуси, а также отстранил от участия Россию.

Исполнительный совет принял такое решение после вторжения России в Украину. И вернуться на международный конкурс Россия не сможет до тех пор, пока в стране не произойдет смена политического режима.

Украину в этом году будет представлять группа KALUSH Otchestra с песней "Стефанія". Коллектив на Нацотборе занял второе место, уступив всего один балл Алине Паш. Однако артистка была дисквалифицирована из-за фальшивой справки о своем посещении оккупированного Крыма в 2015 году.

KALUSH Orchestra по результатам жеребьевки выступит в первом полуфинале, под номер 6.

Порядок выступлений в первом полуфинале:

  1. Албания: Ronela Hajati – Sekret
  2. Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad
  3. Литва: Monika Liu – Sentimentai
  4. Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry
  5. Словения: LPS – Disko
  6. Украина: Kalush Orchestra – Стефания
  7. Болгария: Intelligent Music Project – Intention
  8. Нидерланды: S10 – De Diepte
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
  10. Португалия: MARO – Saudade Saudade
  11. Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
  12. Дания: REDDI – The Show
  13. Австрия: LUM! X feat. Pia Maria – Halo
  14. Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól
  15. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
  16. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
  17. Армения: Rosa Linn – Snap

Порядок выступлений во втором полуфинале:

  1. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
  2. Израиль: Michael Ben David – I. M
  3. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano
  4. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
  5. Грузия: Circus Mircus – Lock Me In
  6. Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am
  7. Сан-Марино: Achille Lauro – Stripper
  8. Австралия: Шелдон Рили – Нi Сaмe
  9. Кипр: Andromache – Ela
  10. Ирландия: Brooke – That's Rich
  11. Северная Македония: Andrea – Circles
  12. Эстония: Stefan – Hope
  13. Румыния: WRS – Llámame
  14. Польша: Ochman – River
  15. Черногория: Vladana – Breathe
  16. Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
  17. Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
  18. Чехия: We Are Domi – Lights Off

Ставки букмекеров

Букмекеры по состоянию на вечер, 9 мая, пророчат победу Украине. На втором месте оказался представитель Италии, а на третьем – Великобритания.

Скриншот

Где смотреть Евровидение

В Украине Евровидение будут транслировать на канале UA:Культура. Начало в 22:00.

Онлайн-трансляцию будут вести также на сайте Eurovision.ua, на YouTube-канале "Евровидение Украина" и на диджитал-платформах "Суспільне".

10 мая – в 22:00

12 мая – в 22:00

14 мая – в 22:00

Ведущими конкурса будут три музыканта – итальянская певица Лаура Паузини, британский певец Mika и ведущий Алессандро Каттелан.

В Украине комментировать Евровидение 2022 будет Тимур Мирошниченко.

Как проголосовать на Евровидение 2022

В первом полуфинале украинцы смогут голосовать за всех участников конкурса, кроме KALUSH Orchestra. Информация о начале голосования появится во время прямого эфира.

Свои сообщения с номером участника, за которого вы хотите голосовать, нужно будет отправлять на номер 7576. Стоимость одного сообщения – 5,31 грн. Ограничение – 20 голосов с одного номера.

Напомним, ранее мы писали о том, легендарные The Rasmus перепели хит KALUSH Orchestra "Стефанія", а потом спели с украинцами дуэтом.

А также рассказывали о том, Украине прогнозируют победу на Евровидении 2022.

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