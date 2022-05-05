Украине прогнозируют победу на Евровидении 2022: шансы конкурентов минимальны

Группа Kalush Orchestra после второй репетиции конкурсного выступления на Евровидении 2022 имеет еще больше шансов на победу согласно прогнозам букмекеров.

Об этом свидетельствуют данные из официального сайта песенного конкурса.

Сейчас коэффициент ставок на украинцев, которые исполнят песню Stefania, составляет целых 43%.

Тогда как ближайшие конкуренты идут от них с колоссальным отрывом - у итальянцев Mahmood & Blanco с песней Brividi всего 13%, следующая - Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer, у нее 11%.

Всего в конкурсе примет участие 40 стран участников. 66-й международный песенный конкурс будет состоять из двух полуфиналов и финала (10, 12, 14 мая).

Kalush Orchestra с песней Stefania будут выступать 10 мая в первом полуфинале под номером 6 на арене Пала Альпитур (Pala Alpitour) в Турине.

Смотрите, как прошла репетиция украинцев в Италии:

Трансляцию Евровидения можно будет смотреть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА в 22:00 и на диджитал-платформах Суспільного Мовлення.