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Євробачення 2022: коли і де дивитися виступ KALUSH Orchestra

Євробачення 2022-де і коли дивитися, як голосувати (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Євробачення 2022 починається в Турині завтра, 10 травня. Всі учасники міжнародного пісенного конкурсу прибули до Італії. Перший півфінал, в якому виступатиме KALUSH Orchestra відбудеться вже завтра.

Де і коли дивитися Євробачення 2022, який буде графік виступів і як можна буде проголосувати - читайте в Styler нижче.

66 конкурс Євробачення відбудеться в місті Турин, в Італії. Місце проведення - арена PalaOlimpico.

Перший півфінал відбудеться 10 травня, другий півфінал - 12 травня. Фінал, на якому буде визначено переможця Євробачення 2022 - відбудеться 14 травня.

Учасники Євробачення 2022

У 2022 році на сцені Євробачення виступлять представники з 40 країн світу. Цього року з конкурсу викинули учасників двох країн. EBU (Європейський мовний союз) призупинив членство Білорусі, а також відсторонив від участі Росію.

Виконавча рада прийняла таке рішення після вторгнення Росії в Україну. І повернутися на міжнародний конкурс Росія не зможе до тих пір, поки в країні не відбудеться зміна політичного режиму.

Україну цього року представлятиме гурт KALUSH Otchestra з піснею"Стефанія". Колектив на Нацвідборі посів друге місце, поступившись лише один бал Аліні Паш. Однак артистка була дискваліфікована через фальшиву довідку про своє відвідування окупованого Криму у 2015 році.

KALUSH Orchestra за результатами жеребкування виступить у першому півфіналі, під номер 6.

Порядок виступів у першому півфіналі:

  1. Албанія: Ronela Hajati-Sekret
  2. Латвія: Citi Zēni-Eat Your Salad
  3. Литва: Monika Liu-Sentimentai
  4. Швейцарія: Marius Bear-Boys Do Cry
  5. Словенія: LPS-Disko
  6. Україна: Kalush Orchestra-Стефанія
  7. Болгарія: Intelligent Music Project-Intention
  8. Нідерланди: S10-De Diepte
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
  10. Португалія: MARO-Saudade Saudade
  11. Хорватія: Mia Dimšić-Guilty Pleasure
  12. Данія: REDDI-the Show
  13. Австрія: LUM! X feat. Pia Maria – Halo
  14. Ісландія: Systur-Með Hækkandi Sól
  15. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord-Die Together
  16. Норвегія: Subwoolfer-Give That Wolf A Banana
  17. Вірменія: Rosa Linn-Snap

Порядок виступів у другому півфіналі:

  1. Фінляндія: The Rasmus-Jezebel
  2. Ізраїль: Michael Ben David-I. M
  3. Сербія: Konstrakta-In Corpore Sano
  4. Азербайджан: Nadir Rustamli-Fade To Black
  5. Грузія: Circus Mircus-Lock Me In
  6. Мальта: Emma Muscat - I Am What I Am
  7. Сан-Марино: Achille Lauro-Stripper
  8. Австралія: Шелдон Рілі-Ні Саме
  9. Кіпр: Andromache-Ela
  10. Ірландія: Brooke-That's Rich
  11. Північна Македонія: Andrea-Circles
  12. Естонія: Stefan-Hope
  13. Румунія: WRS-Llámame
  14. Польща: Ochman-River
  15. Чорногорія: Vladana-Breathe
  16. Бельгія: Jérémie Makiese-Miss You
  17. Швеція: Cornelia Jakobs-Hold Me Closer
  18. Чехія: We Are Domi-Lights Off

Ставки букмекерів

Букмекери станом на вечір, 9 травня, пророкують перемогу Україні. На другому місці опинився представник Італії, а на третьому – Великобританія.

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Де дивитися Євробачення

В Україні Євробачення транслюватимуть на каналі UA: Культура. Початок о 22: 00.

Онлайн-трансляцію вестимуть також на сайті Eurovision.ua, на YouTube-каналі "Євробачення Україна"і на діджитал-платформах "Суспільне".

10 травня - о 22:00

12 травня - о 22:00

14 травня - о 22:00

Ведучими конкурсу будуть три музиканти - італійська співачка Лаура Паузіні, британський співак Mika і ведучий Алессандро Каттелан.

В Україні коментувати Євробачення 2022 буде Тимур Мірошниченко.

Як проголосувати на Євробачення 2022

У першому півфіналі українці зможуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім KALUSH Orchestra. Інформація про початок голосування з'явиться під час прямого ефіру.

Свої повідомлення з номером учасника, за якого ви хочете голосувати, потрібно буде відправляти на номер 7576. Вартість одного повідомлення - 5,31 грн. Обмеження-20 голосів з одного номера.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, легендарні The Rasmus переспівали хіт KALUSH Orchestra "Стефанія", а потім заспівали з українцями дуетом.

А також розповідали про те, Україні прогнозують перемогу на Євробаченні 2022.

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