Євробачення 2022: коли і де дивитися виступ KALUSH Orchestra

Євробачення 2022 починається в Турині завтра, 10 травня. Всі учасники міжнародного пісенного конкурсу прибули до Італії. Перший півфінал, в якому виступатиме KALUSH Orchestra відбудеться вже завтра.
Де і коли дивитися Євробачення 2022, який буде графік виступів і як можна буде проголосувати - читайте в Styler нижче.
66 конкурс Євробачення відбудеться в місті Турин, в Італії. Місце проведення - арена PalaOlimpico.
Перший півфінал відбудеться 10 травня, другий півфінал - 12 травня. Фінал, на якому буде визначено переможця Євробачення 2022 - відбудеться 14 травня.
У 2022 році на сцені Євробачення виступлять представники з 40 країн світу. Цього року з конкурсу викинули учасників двох країн. EBU (Європейський мовний союз) призупинив членство Білорусі, а також відсторонив від участі Росію.
Виконавча рада прийняла таке рішення після вторгнення Росії в Україну. І повернутися на міжнародний конкурс Росія не зможе до тих пір, поки в країні не відбудеться зміна політичного режиму.
Україну цього року представлятиме гурт KALUSH Otchestra з піснею"Стефанія". Колектив на Нацвідборі посів друге місце, поступившись лише один бал Аліні Паш. Однак артистка була дискваліфікована через фальшиву довідку про своє відвідування окупованого Криму у 2015 році.
KALUSH Orchestra за результатами жеребкування виступить у першому півфіналі, під номер 6.
Порядок виступів у першому півфіналі:
Порядок виступів у другому півфіналі:
Букмекери станом на вечір, 9 травня, пророкують перемогу Україні. На другому місці опинився представник Італії, а на третьому – Великобританія.
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В Україні Євробачення транслюватимуть на каналі UA: Культура. Початок о 22: 00.
Онлайн-трансляцію вестимуть також на сайті Eurovision.ua, на YouTube-каналі "Євробачення Україна"і на діджитал-платформах "Суспільне".
10 травня - о 22:00
12 травня - о 22:00
14 травня - о 22:00
Ведучими конкурсу будуть три музиканти - італійська співачка Лаура Паузіні, британський співак Mika і ведучий Алессандро Каттелан.
В Україні коментувати Євробачення 2022 буде Тимур Мірошниченко.
У першому півфіналі українці зможуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім KALUSH Orchestra. Інформація про початок голосування з'явиться під час прямого ефіру.
Свої повідомлення з номером учасника, за якого ви хочете голосувати, потрібно буде відправляти на номер 7576. Вартість одного повідомлення - 5,31 грн. Обмеження-20 голосів з одного номера.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, легендарні The Rasmus переспівали хіт KALUSH Orchestra "Стефанія", а потім заспівали з українцями дуетом.
А також розповідали про те, Україні прогнозують перемогу на Євробаченні 2022.