Євробачення 2022: коли і де дивитися виступ KALUSH Orchestra

66 конкурс Євробачення відбудеться в місті Турин, в Італії. Місце проведення - арена PalaOlimpico.

Перший півфінал відбудеться 10 травня, другий півфінал - 12 травня. Фінал, на якому буде визначено переможця Євробачення 2022 - відбудеться 14 травня.

Учасники Євробачення 2022

У 2022 році на сцені Євробачення виступлять представники з 40 країн світу. Цього року з конкурсу викинули учасників двох країн. EBU (Європейський мовний союз) призупинив членство Білорусі, а також відсторонив від участі Росію.

Виконавча рада прийняла таке рішення після вторгнення Росії в Україну. І повернутися на міжнародний конкурс Росія не зможе до тих пір, поки в країні не відбудеться зміна політичного режиму.

Україну цього року представлятиме гурт KALUSH Otchestra з піснею"Стефанія". Колектив на Нацвідборі посів друге місце, поступившись лише один бал Аліні Паш. Однак артистка була дискваліфікована через фальшиву довідку про своє відвідування окупованого Криму у 2015 році.

KALUSH Orchestra за результатами жеребкування виступить у першому півфіналі, під номер 6.

Порядок виступів у першому півфіналі:

Албанія: Ronela Hajati-Sekret Латвія: Citi Zēni-Eat Your Salad Литва: Monika Liu-Sentimentai Швейцарія: Marius Bear-Boys Do Cry Словенія: LPS-Disko Україна: Kalush Orchestra-Стефанія Болгарія: Intelligent Music Project-Intention Нідерланди: S10-De Diepte Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul Португалія: MARO-Saudade Saudade Хорватія: Mia Dimšić-Guilty Pleasure Данія: REDDI-the Show Австрія: LUM! X feat. Pia Maria – Halo Ісландія: Systur-Með Hækkandi Sól Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord-Die Together Норвегія: Subwoolfer-Give That Wolf A Banana Вірменія: Rosa Linn-Snap

Порядок виступів у другому півфіналі:

Фінляндія: The Rasmus-Jezebel Ізраїль: Michael Ben David-I. M Сербія: Konstrakta-In Corpore Sano Азербайджан: Nadir Rustamli-Fade To Black Грузія: Circus Mircus-Lock Me In Мальта: Emma Muscat - I Am What I Am Сан-Марино: Achille Lauro-Stripper Австралія: Шелдон Рілі-Ні Саме Кіпр: Andromache-Ela Ірландія: Brooke-That's Rich Північна Македонія: Andrea-Circles Естонія: Stefan-Hope Румунія: WRS-Llámame Польща: Ochman-River Чорногорія: Vladana-Breathe Бельгія: Jérémie Makiese-Miss You Швеція: Cornelia Jakobs-Hold Me Closer Чехія: We Are Domi-Lights Off

Ставки букмекерів

Букмекери станом на вечір, 9 травня, пророкують перемогу Україні. На другому місці опинився представник Італії, а на третьому – Великобританія.

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Де дивитися Євробачення

В Україні Євробачення транслюватимуть на каналі UA: Культура. Початок о 22: 00.

Онлайн-трансляцію вестимуть також на сайті Eurovision.ua, на YouTube-каналі "Євробачення Україна"і на діджитал-платформах "Суспільне".

10 травня - о 22:00

12 травня - о 22:00

14 травня - о 22:00

Ведучими конкурсу будуть три музиканти - італійська співачка Лаура Паузіні, британський співак Mika і ведучий Алессандро Каттелан.

В Україні коментувати Євробачення 2022 буде Тимур Мірошниченко.

Як проголосувати на Євробачення 2022

У першому півфіналі українці зможуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім KALUSH Orchestra. Інформація про початок голосування з'явиться під час прямого ефіру.

Свої повідомлення з номером учасника, за якого ви хочете голосувати, потрібно буде відправляти на номер 7576. Вартість одного повідомлення - 5,31 грн. Обмеження-20 голосів з одного номера.