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Евровидение 2022: легендарные The Rasmus перепели хит KALUSH Orchestra "Стефанія" (видео)

Новина українською →
Турин, Италия, Воскресенье 08 мая 2022 16:02
Евровидение 2022: легендарные The Rasmus перепели хит KALUSH Orchestra "Стефанія" (видео) KALUSH Orchestra и The Rasmus спели дуэтом (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Песня украинской группы KALUSH Orchestra стала уже настоящим международным хитом. Люди из многих стран заучивают слова "Стефанія" и поют. Но особенно приятно, когда хит "Стефанія" исполняют известные и даже легендарные музыканты.

Недавно в сети появилось видео, где "Стефанію" исполняют легендарная группа The Rasmus.

The Rasmus – финская рок-группа, которая была основана в 1994 году в городе Хельсинки. Четыре школьника отыграли свой первый концерт на предрождественской вечеринке и почти мгновенно стали популярными. В 1995 году вышел их первый альбом. А через два года юные музыканты получили свои первые международные награды и золотой альбом.

Сейчас на счету музыкантов уже 7 альбомов, два сборника, восемь золотых и пять платиновых наград.

В 2022 году The Rasmus будет представлять на Евровидение Финляндию. Они будут выступать во втором полуфинале, под номер 12 и исполнят композицию Jezebel.

В сети появилось видео с коллективом The Rasmus. Легендарные музыканты едут в машине и поют припев конкурсной песни KALUSH Orchestra "Стефанія".

Судя по комментариям KALUSH Orchestra, они также ошеломлены тем, что легендарные рокеры перепели их песню.

Олег Псюк отреагировал на кавер The Rasmus и написал такой комментарий: "The Rasmus поет наш трек в тачке? Норм".

А позже обе группы встретились в Турине и даже вместе спели хит "Стефанія". Видео совместной музыки The Rasmus опубликовали на своей странице.

Напомним, ранее мы писали о том, что лидер культовой группы U2 Боно спел для украинцев в метро Киева.

А также рассказывали о том, что Виктория Булитко взорвала сеть новой песней о жителях России.

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