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Євробачення 2022: легендарні The Rasmus переспівали хіт KALUSH Orchestra "Стефанія" (відео)

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Турин, Італія, Неділя 08 травня 2022 16:02
Євробачення 2022: легендарні The Rasmus переспівали хіт KALUSH Orchestra "Стефанія" (відео) KALUSH Orchestra і The Rasmus заспівали дуетом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Пісня українського гурту KALUSH Orchestra стала вже справжнім міжнародним хітом. Люди з багатьох країн заучують слова "Стефанія" і співають. Але особливо приємно, коли хіт "Стефанія" виконують відомі та навіть легендарні музиканти.

Нещодавно в мережі з'явилося відео, де "Стефанію" виконують легендарний гурт The Rasmus.

The Rasmus-фінська рок-група, яка була заснована в 1994 році в місті Гельсінкі. Чотири школярі відіграли свій перший концерт на передріздвяній вечірці та майже миттєво стали популярними. У 1995 році вийшов їх перший альбом. А через два роки юні музиканти отримали свої перші міжнародні нагороди та Золотий альбом.

Зараз на рахунку музикантів вже 7 альбомів, дві збірки, вісім золотих і п'ять платинових нагород.

У 2022 році The Rasmus представлятиме на Євробачення Фінляндію. Вони виступатимуть у другому півфіналі, під номер 12 і виконають композицію Jezebel.

У мережі з'явилося відео з колективом The Rasmus. Легендарні музиканти їдуть в машині та співають приспів конкурсної пісні KALUSH Orchestra "Стефанія".

Судячи з коментарів KALUSH Orchestra, вони також приголомшені тим, що легендарні рокери переспівали їхню пісню.

Олег Псюк відреагував на кавер The Rasmus і написав такий коментар: "The Rasmus співає наш трек в тачці? Норм".

А пізніше обидві групи зустрілися в Турині та навіть разом заспівали хіт "Стефанія". Відео спільної музики The Rasmus опублікували на своїй сторінці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лідер культового гурту U2 Боно заспівав для українців у метро Києва.

А також розповідали про те, що Вікторія Булітко підірвала мережу новою піснею про жителів Росії.

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KALUSH Євробачення Евровидение 2022
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