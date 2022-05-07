"Боже, яке кончене!". Виктория Булитко взорвала сеть новой песней о жителях России (видео)
Известная украинская комикесса и актриса Виктория Булитко записала песню о жителях России – "Про этих". Слова к песне она написала совместно с другой комикессой – Натальей Гариповой, а музыка – Виктории Булитко.
Видео артистка разместила на своей странице в Facebook.
Виктория Булитко исполнила новую песню о россиянах соло – она записала видео где-то на природе, и сама играла на гитаре.
Пользователи сети пришли в восторг от новой песни о жителях России. И не удивительно, так как припев там весьма оригинальный: Боже, яке кончене! Боже, яке кончене! Путин и його оточення!
- Спасибо за хорошее настроение! Исполнение шедевральное!
- Крутейшее исполнение крутейшей песни!
- Прикольная песенка! Засела в мозг! Пусть все поют!
- Огонь!
- Очень талантливо! Спасибо!
- Слушай весь день, не могу наслушаться! Спасибо вам за ваше творчество!
- Невероятно классно! А ваши эмоции во время исполнения песни передают все то, что у каждого украинца на сердце! Спасибо за это!
- Это для миллиона ваших поклонников как глоток кислорода…Верим. Вы вдохновляете. Так и нужно. Снимаю шляпу.
- 50 оттенков конченого!
- Вы сделали мой день сегодня! Спасибо огромное!
- Теперь в голове весь день крутится припев! Спасибо вам!
- Это мне как салом по груди, спасибо за такое!
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