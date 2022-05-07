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"Боже, яке кончене!". Виктория Булитко взорвала сеть новой песней о жителях России (видео)

Новина українською →
Суббота 07 мая 2022 18:32
"Боже, яке кончене!". Виктория Булитко взорвала сеть новой песней о жителях России (видео) Новая песня о жителях России взорвало сеть (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Известная украинская комикесса и актриса Виктория Булитко записала песню о жителях России – "Про этих". Слова к песне она написала совместно с другой комикессой – Натальей Гариповой, а музыка – Виктории Булитко.

Видео артистка разместила на своей странице в Facebook.

Виктория Булитко исполнила новую песню о россиянах соло – она записала видео где-то на природе, и сама играла на гитаре.

Пользователи сети пришли в восторг от новой песни о жителях России. И не удивительно, так как припев там весьма оригинальный: Боже, яке кончене! Боже, яке кончене! Путин и його оточення!

  • Спасибо за хорошее настроение! Исполнение шедевральное!
  • Крутейшее исполнение крутейшей песни!
  • Прикольная песенка! Засела в мозг! Пусть все поют!
  • Огонь!
  • Очень талантливо! Спасибо!
  • Слушай весь день, не могу наслушаться! Спасибо вам за ваше творчество!
  • Невероятно классно! А ваши эмоции во время исполнения песни передают все то, что у каждого украинца на сердце! Спасибо за это!
  • Это для миллиона ваших поклонников как глоток кислорода…Верим. Вы вдохновляете. Так и нужно. Снимаю шляпу.
  • 50 оттенков конченого!
  • Вы сделали мой день сегодня! Спасибо огромное!
  • Теперь в голове весь день крутится припев! Спасибо вам!
  • Это мне как салом по груди, спасибо за такое!

Напомним, ранее мы писали о том, появилась новая патриотическая песня о победе над рашистами.

А также рассказывали о том, что KALUSH Orchestra сняли новый пронзительный клип к своему хиту "Стефанія".

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