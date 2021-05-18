Евровидение 2021: где смотреть первый полуфинал и как проголосовать

Трансляция Евровидения начнется на UA: ПЕРШИЙ и СТБ в 22:00. Украина в первом полуфинале выступит под номером 15, поэтому придется немного подождать. В ТВ-программе указано, что трансляция завершится в 00:30.

Как проголосовать за любимого исполнителя

В первом полуфинале украинцы смогут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины - группы Go_A.

Во время прямого эфира появится информация, на какой номер отправлять смс-сообщения.

Видео: Репетиция Go_A на Евровидении 2021

Комментировать Евровидение 2021 будет постоянный "голос" конкурса, ведущий Тимур Мирошниченко, который занимается этим делом более 15 лет.

Перед прямой трансляцией полуфинала в 21:20 начнется проект "Наши на Евровидении", в котором телезрители увидят эксклюзивные включения из-за кулис шоу на арене Ahoy.

К слову, спикером Украины стала певица Tayanna, которая в прямом эфире финала конкурса 22 мая объявит результаты голосования национального жюри Украины.

Полуфиналы Евровидения состоятся 18 и 20 мая, а финал - 22 мая в 22:00.