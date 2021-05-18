Євробачення 2021: де дивитися перший півфінал і як проголосувати

Трансляція Євробачення розпочнеться на UA: ПЕРШИЙ та СТБ о 22:00. Україна в першому півфіналі виступить під номером 15, тому доведеться трохи почекати. У ТВ-програмі зазначено, що трансляція завершиться о 00:30.

Як проголосувати за улюбленого виконавця

У першому півфіналі українці зможуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України - гурту Go_A.

Під час прямого ефіру з’явиться інформація, на який номер надсилати смс-повідомлення.

Відео: Репетиція Go_A на Євробаченні 2021

Коментуватиме Євробачення 2021 постійний "голос" конкурсу, ведучий Тімур Мірошниченко, який займається цією справою понад 15 років.

Перед прямою трансляцією півфіналу о 21:20 розпочнеться проєкт "Наші на Євробаченні", в якому телеглядачі побачать ексклюзивні включення з-за лаштунків шоу на арені Ahoy.

До слова, речницею України стала співачка Tayanna, яка у прямому ефірі фіналу конкурсу 22 травня оголосить результати голосування національного журі України.

Півфінали Євробачення відбудуться 18 і 20 травня, а фінал - 22 травня о 22:00.