Евровидение 2021: где, когда и во сколько смотреть выступление Go_A

В воскресенье, 16 мая, в Роттердаме прошла церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2021. Уже завтра, 18 мая, в эфирах телеканалов "СТБ" и "UA Перший" в 22:00 мы увидим первый полуфинал, на котором выступят представители от Украины группа Gо_А.

При этом в эфире "СТБ" уже по доброй традиции трансляцию конкурса будет комментировать Сергей Притула.

Представители от Украины, группа Gо_A, были в футуристических костюмах украинского бренда Gora Gala.

Группа Gо_A на Евровидении 2021 (фото: Суспильне)

"Вы видите эти замечательные белые плащи - они сделаны из переработанного пластика, потому что мы заботимся о нашей планете. И вы тоже должны... Костюмы являются продолжением наших образов на сцене", - рассказали участники группы.

Украинские артисты также рассказали об идее песни и номера, и поделились любимым моментом в собственной песни.

Группа Gо_A на Евровидении 2021 (фото: Суспильне)

"Шум в украинской мифологии - дух леса. А мы делаем звуки с его помощью. Мы хотели восстановить оригинальную фольклорную песню на сцене - она ​​о пробуждении и призыва весны. Ею мы стараемся пробудить людей, чтобы те наконец увидели весну, поняли, насколько круто жить свою жизнь и быть собой, несмотря ни на что", - подчеркнули Gо_A.

Музыканты заявили, что любимая часть песни - финальная, когда они делают "этно-техно".

"Мы не накладываем на наши песни определенный лейбл одного стиля. Мы просто берем нашу украинскую народную песню и можем совместить ее с любым стилем электронной музыки: хаус, драм-энд-бейс, техно. Некоторые называют это электро фолк", - добавили в группе.

Украинские звезды высказались о песне группы Go_A "Шум" (видео: YouTube)