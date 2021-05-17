Евровидение 2021: где, когда и во сколько смотреть выступление Go_A
В воскресенье, 16 мая, в Роттердаме прошла церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2021. Уже завтра, 18 мая, в эфирах телеканалов "СТБ" и "UA Перший" в 22:00 мы увидим первый полуфинал, на котором выступят представители от Украины группа Gо_А.
При этом в эфире "СТБ" уже по доброй традиции трансляцию конкурса будет комментировать Сергей Притула.
Представители от Украины, группа Gо_A, были в футуристических костюмах украинского бренда Gora Gala.
Группа Gо_A на Евровидении 2021 (фото: Суспильне)
"Вы видите эти замечательные белые плащи - они сделаны из переработанного пластика, потому что мы заботимся о нашей планете. И вы тоже должны... Костюмы являются продолжением наших образов на сцене", - рассказали участники группы.
Украинские артисты также рассказали об идее песни и номера, и поделились любимым моментом в собственной песни.
Группа Gо_A на Евровидении 2021 (фото: Суспильне)
"Шум в украинской мифологии - дух леса. А мы делаем звуки с его помощью. Мы хотели восстановить оригинальную фольклорную песню на сцене - она о пробуждении и призыва весны. Ею мы стараемся пробудить людей, чтобы те наконец увидели весну, поняли, насколько круто жить свою жизнь и быть собой, несмотря ни на что", - подчеркнули Gо_A.
Музыканты заявили, что любимая часть песни - финальная, когда они делают "этно-техно".
"Мы не накладываем на наши песни определенный лейбл одного стиля. Мы просто берем нашу украинскую народную песню и можем совместить ее с любым стилем электронной музыки: хаус, драм-энд-бейс, техно. Некоторые называют это электро фолк", - добавили в группе.
Украинские звезды высказались о песне группы Go_A "Шум" (видео: YouTube)
Напомним, букмекеры пророчат Go_A место в топ-5 Евровидения 2021.
Мы также писали о том, что солистка Go_A рассказала о поклонниках из России.