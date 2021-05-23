Евровидение 2021: все результаты финала и видео яркого выступления Go_A

Евровидение 2021 выиграла Италия, а именно группа Maneskin с песней "Zitti e buoni". Украина в лице Go_A заняла высокое 5 место.
Все результаты финала Евровидения 2021 с баллами - смотрите в нашем материале ниже.
Итак. Италия выиграла Евровидение с результатом 524 балла. Отрыв от второго места составил 25 баллов.
Go_A, которые сорвали шквал аплодисментов в гранд-финале, получили 364 балла - 97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей.
Представляющий Великобританию исполнитель Джеймс Ньюман занял последнее место, получив ноль баллов по итогам голосования жюри и зрителей.
Российская певица Манижа с песней "Russian Woman" заняла девятое место, набрав 204 балла.
Напомним, что ранее стала известна дата и место проведения Детского Евровидения 2021.