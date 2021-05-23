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Євробачення 2021: всі результати фіналу та відео яскравого виступу Go_A

Автор: Дмитрий Войналович

Євробачення 2021 виграла Італія, а саме група Maneskin з піснею "Zitti e buoni". Україна в особі Go_A посіла високе 5 місце.

Всі результати фіналу Євробачення 2021 з балами - дивіться в нашому матеріалі нижче.

Отже. Італія виграла Євробачення з результатом 524 бали. Відрив від другого місця склав 25 балів.

Go_A, які зірвали шквал оплесків у гранд-фіналі, отримали 364 бали - 97 балів від національного журі та 267 балів від глядачів.


Виконавець Джеймс Ньюман, який представляє Великобританію, зайняв останнє місце, отримавши нуль балів за підсумками голосування журі та глядачів.

Російська співачка Маніжа з піснею "Russian Woman" посіла дев'яте місце, набравши 204 бали.

Всі результати фіналу Євробачення 2021:

  1. Італія - 524
  2. Франція - 499
  3. Швейцарія - 432
  4. Ісландія - 378
  5. Україна - 364
  6. Фінляндія - 301
  7. Мальта - 255
  8. Литва - 220
  9. Росія - 204
  10. Греція - 170
  11. Болгарія - 170
  12. Португалія - 153
  13. Молдавія - 115
  14. Швеція - 109
  15. Сербія - 102
  16. Кіпр - 94
  17. Ізраїль - 93
  18. Норвегія - 75
  19. Бельгія - 74
  20. Азербайджан - 65
  21. Албанія - 57
  22. Сан-Марино - 50
  23. 23 Нідерланди - 11
  24. Іспанія - 6
  25. Німеччина - 3
  26. Велика Британія - 0

Нагадаємо, що раніше стала відома дата і місце проведення Дитячого Євробачення 2021.

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