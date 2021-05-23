Євробачення 2021: всі результати фіналу та відео яскравого виступу Go_A

Євробачення 2021 виграла Італія, а саме група Maneskin з піснею "Zitti e buoni". Україна в особі Go_A посіла високе 5 місце.
Всі результати фіналу Євробачення 2021 з балами - дивіться в нашому матеріалі нижче.
Отже. Італія виграла Євробачення з результатом 524 бали. Відрив від другого місця склав 25 балів.
Go_A, які зірвали шквал оплесків у гранд-фіналі, отримали 364 бали - 97 балів від національного журі та 267 балів від глядачів.
Виконавець Джеймс Ньюман, який представляє Великобританію, зайняв останнє місце, отримавши нуль балів за підсумками голосування журі та глядачів.
Російська співачка Маніжа з піснею "Russian Woman" посіла дев'яте місце, набравши 204 бали.
Нагадаємо, що раніше стала відома дата і місце проведення Дитячого Євробачення 2021.