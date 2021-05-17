Євробачення 2021: де, коли і у скільки дивитися виступ Go_A

У неділю, 16 травня, в Роттердамі пройшла церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2021. Вже завтра, 18 травня, в ефірах телеканалів "СТБ" і "UA Перший" о 22:00 ми побачимо перший півфінал, на якому виступлять представники від України гурт Gо_А.

При цьому в ефірі "СТБ" вже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментуватиме Сергій Притула.

Представники від України, гурт Gо_A, були у футуристичних костюмах українського бренду Gora Gala.

Гурт Gо_A на Євробаченні 2021 (фото: Суспільне)

"Ви бачите ці чудові білі плащі - вони зроблені з переробленого пластику, тому що ми піклуємося про нашу планету. І ви теж маєте... Костюми є продовженням наших образів на сцені", - розповіли учасники гурту.

Українські артисти також розповіли про ідею пісні і номера, і поділилися улюбленим моментом у власній пісні.

Гурт Gо_A на Євробаченні 2021 (фото: суспільне)

"Шум в українській міфології - дух лісу. А ми робимо звуки з його допомогою. Ми хотіли відновити оригінальну фольклорну пісню на сцені - вона про пробудження і призов весни. Нею ми намагаємося пробудити людей, щоб ті нарешті побачили весну, зрозуміли, наскільки круто жити своє життя і бути собою, незважаючи ні на що", - підкреслили Gо_A.

Музиканти заявили, що улюблена частина пісні - фінальна, коли вони роблять "етно-техно".

"Ми не накладаємо на наші пісні певний лейбл одного стилю. Ми просто беремо нашу українську народну пісню і можемо поєднати її з будь-яким стилем електронної музики: хаус, драм-енд-бейс, техно. Деякі називають це електро фолк", - додали в групі.

Українські зірки висловилися про пісню гурту Go_A "Шум" (відео: YouTube)