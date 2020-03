Евровидение 2020: Украина поднялась на 4-е место

Евровидение 2020 вероятно состоится в Роттердаме в средине мая. Украину представит фольклорная группа Go_A. Хотя букмекеры дают украинскому "Соловью" очень пессимистичный прогноз (на 13 марта 27 место), по опросам зрителей Украина занимает 4-е место.

Такой опрос размещен на официальном сайте Евровидения Eurovisionworld.com. Чтобы увидеть позицию той или иной страны, необходимо поучаствовать в голосовании.

Первое место по опросам занимает Россия (Little Big - Uno), второе - Грузия (Tornike Kipiani - Take Me As I Am), третье - Литва (The Roop - On Fire). А вот Болгарии (Victoria - Tears Getting Sober), которой победу пророчат букмекеры, отдали лишь шестое место.

По опросам Евровидения Go_A от Украины поднялись в рейтинге (скрин: eurovisionworld.com)

В качестве доказательств организаторы представили результаты голосования с 2015 года. Они ошиблись лишь раз, предсказав победу России в 2016 году, тогда выиграла Джамала, а Сергей Лазарев занял третье место.

Отметим, что на данный момент до конца неизвестна судьба песенного конкурса, который могут отменить из-за коронавируса. Мэр Роттердама сказал, что судьба конкурса будет решаться в начале апреля.

Ранее мы писали, что Go_A изменили песню "Соловей", с которой поедут на Евровидение в Роттердам в мае, если конкурс все же состоится.