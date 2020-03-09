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Go_A изменили песню на Евровидение: как звучит трек

STYLERТелешоу    09.03.2020 - 12:22
Go_A изменили песню на Евровидение: как звучит трек
Катя Павленко на Нацотборе Евровидения 2020 (скрин видео)

Победители Национального отбора в Украине на Евровидение 2020 группа Go_A представила обновленную песню

Евровидение 2020 стартует в Роттердаме в средине мая, если тому не помешает коронавирус. Украину в этом году представит группа Go_A с фольклорной композицией "Соловей".

В сети появилась новая, доработанная, версия композиции. Вместе с музыкантами занялся работой над песней продюсер Руслан Квинта.

Новая версия "Соловья" звучит более слажено и глубже, вокал "выровняли", но поклонники в сети требуют "удалить это позорище, и ехать со старой версией песни".

"Соловей", Go_A - новая версия для Евровидения 2020 (видео: YouTube)

Напомним, как звучала предыдущая версия "Соловья", с которой Катя Павленко с группой феноменально победили в Национальном отборе 22 февраля.

"Соловей", Go_A - предыдущая версия для Евровидения 2020 (видео: YouTube)

Пользователи сети раздосадованы такими переменами и требуют вернуть предыдущую версию, которая была жестче, и поэтому - круче.

  • Испортили песню. Удалите это позорище и едьте со старой версией, пожалуйста.
  • Квинта за*бал, кто его назначил главным? Почему он везде лезет?Типа лучший автор Украины, вообще не согласен. Предыдущая версия была лучше, минимализм наше все, все было расставлено по своим местам, была логика. Тут как будто куча звуков рандомно.
  • Реально верните старую версию, она была жестче и круче благодаря этому.

Go_A изменили песню на Евровидение: как звучит трек

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