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Евровидение 2020: состоится ли конкурс в этом году

STYLERЖизнь    13.03.2020 - 14:19
Евровидение 2020: состоится ли конкурс в этом году
Евровидение 2020 может отмениться (Коллаж РБК-Украина)

Мэр Роттердама сообщил, что судьба Евровидения решится в апреле

Евровидение 2020 под угрозой из-за вспышки коронавируса в мире. В Нидерландах запретили массовые скопления людей более 200 человек, но подготовка к музыкальному состязанию сейчас идет полным ходом. На данный момент остается неясным, состоится ли в этом году конкурс, или нет.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб в одном из интервью сообщил, что судьба Евровидения 2020 будет решаться в апреле, а именно 5 или 6 числа.

"Для меня последний день - это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить: пройдет Евровидение или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано", - говорит мэр.

Отметим, что коронавирусом заразился один из членов Европейского вещательного союза (EBU), после чего остальным его коллегам, которые занимаются организацией Евровидения 2020, запретили путешествовать. Теперь они не смогут прибыть на встречу с делегатами от стран-участниц.

Напомним, что еще в феврале нидерландский вирусолог Аб Остерхау заявил о том, что в случае увеличения эпидемии коронавируса Евровидение-2020 могут перенести. В самом Европейском вещательном союзе добавили, что следят за ситуацией и в случае необходимости будут рассматривать запасные варианты проведения конкурса.

Добавим, что также отменен Чемпионат мира по футболу, его перенесли на 2021 год.

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