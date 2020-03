Євробачення 2020: Україна піднялася на 4-е місце

Євробачення 2020 ймовірно відбудеться в Роттердамі в середині травня. Україну представить фольклорна група Go_A. Хоча букмекери дають українському "Солов'ю" дуже песимістичний прогноз (на 13 березня 27 місце), за опитуваннями глядачів Україна займає 4-е місце.

Таке опитування розміщено на офіційному сайті Євробачення Eurovisionworld.com. Щоб побачити позицію тієї чи іншої країни, необхідно взяти участь у голосуванні.

Перше місце за опитуваннями займає Росія (Little Big - Uno), друге - Грузія (Tornike Kipiani - Take Me As I Am), третє - Литва (The Roop - On Fire). А ось Болгарії (Victoria - Tears Getting Sober), якій пророкують перемогу букмекери, віддали лише шосте місце.

За опитуваннями Євробачення Go_A від України піднялися в рейтингу (скрін: eurovisionworld.com)

В якості доказів організатори представили результати голосування з 2015 року. Вони схибили лише раз, передбачивши перемогу Росії в 2016 році, тоді виграла Джамала, а Сергій Лазарєв зайняв третє місце.

Відзначимо, що на даний момент до кінця невідома доля пісенного конкурсу, який можуть скасувати через коронавірус. Мер Роттердама сказав, що доля конкурсу буде вирішуватися на початку квітня.

Раніше ми писали, що Go_A змінили пісню "Соловей", з якою поїдуть на Євробачення в Роттердам в травні, якщо конкурс все ж таки відбудеться.