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Евровидение 2020 под угрозой: из-за коронавируса отменили важный этап подготовки

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 17:06
Евровидение 2020 под угрозой: из-за коронавируса отменили важный этап подготовки
Коронавирус и Евровидение-2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус стал причиной отмены съемок видеооткрыток для участников Евровидения

Коронавирус ставит под угрозу проведение Евровидения 2020. Из-за объявления пандемии организаторы конкурса отменили съемки визиток для музыкального конкурса для 41 участника. Съемки должны были состояться в Нидерландах, так как обычно они снимаются в принимающей стране.

В этом году планировалось снять видеооткрытки для 41 участника в Нидерландах, сообщает wiwibloggs. Ранее Израиль и Литва отменили записи визиток, но по мере того, как все больше и больше стран закрывают границы, было принято решение отменить съемки.

Стоит добавить, что в Нидерландах запретили массовые скопления людей более 200 человек, но подготовка к музыкальному состязанию сейчас идет полным ходом. На данный момент остается неясным, состоится ли в этом году конкурс, или нет.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб в одном из интервью сообщил, что судьба Евровидения 2020 будет решаться в апреле, а именно 5 или 6 числа.

"Для меня последний день - это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить: пройдет Евровидение или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано", - говорит мэр.

Ранее сообщалось, что Евро-2020 будет отложен на год из-за коронавируса.

Также мы писали, что букмекеры отдали первое место неожиданному участнику.

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