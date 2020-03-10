Евровидение 2020: букмекеры отдали первое место другой стране

Евровидение 2020 (фото: коллаж РБК-Украина)

Букмекеры изменили фаворита Евровидения 2020

Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в середине мая. Букмекеры продолжают принимать ставки на победителя песенного конкурса. При этом они сменили лидера рейтинга, и теперь считают, что первое место займет не Исландия, а Болгария.

Букмекеры посчитали, что Исландия, которая долгое время занимала лидирующую позицию, окажется на втором месте Евровидения. При этом ожидается, что третье место займет Литва, четвертое – Швейцария, а пятое – Россия.

Что касается Украины, то букмекеры ухудшили свой прогноз и отправили нашу страну из 26-го на 27-е место. Возможно на их решение повлияло то, что украинская группа Go_A, которая будет представлять Украину, изменила свою песню "Соловей".

Новая версия "Соловья" звучит более слажено и глубже, вокал "выровняли", но поклонники в сети потребовали "удалить это позорище, и ехать со старой версией песни".

Скриншот с eurovisionworld.com

Напомним, что ведущий Национального отбора Сергей Притула высказался о победе группы Go_A и рассказал, почему вокруг победителей этого года снова возникли прения в обществе, а также благодаря чему "Соловей" вырвал первое место.